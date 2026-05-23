Pri výbuchu v newyorskej lodenici hlásia jednu obeť a 36 zranených
K druhej explózii došlo vo chvíli, keď sa v objekte nachádzali hasič a vyšetrovateľ požiarov, ktorým tlaková vlna spôsobila vážne zranenia.
Autor TASR
Washington 23. mája (TASR) - Požiar a následný výbuch v lodenici v newyorskej štvrti Staten Island si vyžiadal jeden život a ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia. Podľa miestnych úradov sú medzi zranenými najmä hasiči a príslušníci záchranných zložiek, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
K druhej explózii došlo vo chvíli, keď sa v objekte nachádzali hasič a vyšetrovateľ požiarov, ktorým tlaková vlna spôsobila vážne zranenia.
„Išlo o zložitú a rýchlo sa vyvíjajúcu mimoriadnu situáciu,“ povedal na tlačovej konferencii starosta New Yorku Zohran Mamdani.
Podľa prvotného hlásenia v piatok popoludní o približne 15:30 h miestneho času (21:30 h SELČ) uviazli dvaja pracovníci v uzavretom priestore v lodenici, po príchode na miesto však hasiči zistili požiar v spodnej časti veľkej kovovej konštrukcie. Približne o 50 minút neskôr došlo k mohutnej explózii práve v čase, keď sa hasiči snažili uhasiť požiar.
Na mieste nešťastia zasahovalo viac než 200 hasičov a záchranárov. Príčina požiaru a následnej explózie je predmetom vyšetrovania.
V zasiahnutej oblasti sídli viacero podnikov vrátane pražiarne kávy a samoobslužných skladov. Lodenice v minulosti vlastnila spoločnosť Bethlehem Steel Company, ktorá počas druhej svetovej vojny vyrábala lode pre americké námorníctvo.
