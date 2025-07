Pri výbuchu v obytnom dome v meste Kom sa zranilo sedem ľudí

Kom 14. júla (TASR) - Sedem osôb utrpelo v pondelok zranenia počas výbuchu v obytnom dome v iránskom meste Kom. Iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs citovala nemenovaný oboznámený zdroj, podľa ktorého explóziu nespôsobil izraelský útok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Pri výbuchu boli poškodené štyri obytné jednotky. Podľa prvotných správ bol príčinou incidentu únik plynu,“ uviedol šéf miestneho hasičského zboru. Agentúra Fárs informovala, že v predmetnej bytovke - vo štvrti Pardísán - bývajú bežní občania.



Izrael v ostatnom čase spáchal atentáty na iránskych jadrových vedcov, ktorí boli podľa neho priamo zapojení do jadrového programu tejto islamskej krajiny.



Izrael útočil od 13. júna Irán, ktorý údery opätoval. Následná 12-dňová vojna si vyžiadala najmenej 1060 obetí na iránskej a 28 obetí na izraelskej strane. Pri cielených izraelských útokoch zahynuli aj vojenskí predstavitelia a jadroví vedci.



Do vojny sa na záver zapojili aj Spojené štáty, ktoré zaútočili na iránske jadrové zariadenia. Od skončenia konfliktu došlo už v Iráne k viacerým výbuchom, miestne úrady z nich však neobvinili Izrael, približuje Reuters.



„Ľudia by sa nemali znepokojovať fámami (o izraelských útokoch). Ak dôjde k nepriateľskej akcii v krajine, správa sa k nim okamžite dostane a súčasne sa aktivujú poplašné systémy,“ uviedol po pondelňajšom výbuchu v Kome nemenovaný iránsky zdroj.