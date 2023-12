Pri výbuchu v obytnom dome v nemeckom meste Essene sa zranili 3 osoby

Berlín 10. decembra (TASR) - Traja ľudia sa zranili pri výbuchu a požiari v obytnom dome v západonemeckom meste Essen, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Podľa počiatočných informácií došlo k výbuchu v sobotu približne o 22:15 SEČ v byte na prvom poschodí, odkiaľ sa požiar šíril do ďalších bytov v budove. Príčina explózie nebola bezprostredne známa.



Hovorca hasičov uviedol, že jedna žena vyskočila z okna, aby sa zachránila. Po príchode hasičských zložiek ležala na zemi s ťažkými poraneniami a s popáleninami ju previezli do nemocnice.



Dvoch rezidentov susediaceho domu na mieste najprv ošetrili a s ľahkými zraneniami prepravili do nemocnice. Záchranári tiež ošetrili ďalších troch ľudí, ktoré neutrpeli žiadne zranenia.



"Ulica je zdevastovaná, všade je množstvo trosiek a rozbitého skla," povedal hovorca. Podľa DPA bol poškodený dom aj susediaca budova.