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Pri výbuchu v reštaurácii v Hanoji zahynulo šesť ľudí
K výbuchu došlo približne o 8.00 h miestneho času (2.00 h SEČ) v prízemnej reštaurácii na ulici Nguyen Van Tuyet v mestskej štvrti Dong Da.
Autor TASR
Hanoj 24. novembra (TASR) – Pri výbuchu v reštaurácii vo vietnamskej metropole Hanoj zahynulo v utorok šesť ľudí a ďalších desať utrpelo zranenia, uviedli vietnamské úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
K výbuchu došlo približne o 8.00 h miestneho času (2.00 h SEČ) v prízemnej reštaurácii na ulici Nguyen Van Tuyet v mestskej štvrti Dong Da. Časť budovy sa zrútila, pričom mnohí ľudia zostali uväznení pod troskami. Výbuch poškodil aj okolité budovy, rozbil okná a úlomky sa rozleteli na ulicu. Podľa agentúry Reuters sa reštaurácia nachádza v husto obývanej obytnej štvrti.
Na miesto vyslali osem hasičských a záchranárskych vozidiel a viac ako 60 príslušníkov záchranných zložiek. Záchranári pri pátraní po obetiach v troskách využili špeciálne vybavenie aj pátracích psov. Nemocnice dostali pokyn zmobilizovať personál, krvné zásoby a vybavenie na intenzívnu liečbu zranených.
Úrady príčinu výbuchu vyšetrujú. Na základe predbežných zistení polície tragédiu pravdepodobne spôsobil výbuch plynu. Ministerstvo verejnej bezpečnosti podľa Reuters spresnilo, že mohlo ísť o plyn na varenie.
K výbuchu došlo približne o 8.00 h miestneho času (2.00 h SEČ) v prízemnej reštaurácii na ulici Nguyen Van Tuyet v mestskej štvrti Dong Da. Časť budovy sa zrútila, pričom mnohí ľudia zostali uväznení pod troskami. Výbuch poškodil aj okolité budovy, rozbil okná a úlomky sa rozleteli na ulicu. Podľa agentúry Reuters sa reštaurácia nachádza v husto obývanej obytnej štvrti.
Na miesto vyslali osem hasičských a záchranárskych vozidiel a viac ako 60 príslušníkov záchranných zložiek. Záchranári pri pátraní po obetiach v troskách využili špeciálne vybavenie aj pátracích psov. Nemocnice dostali pokyn zmobilizovať personál, krvné zásoby a vybavenie na intenzívnu liečbu zranených.
Úrady príčinu výbuchu vyšetrujú. Na základe predbežných zistení polície tragédiu pravdepodobne spôsobil výbuch plynu. Ministerstvo verejnej bezpečnosti podľa Reuters spresnilo, že mohlo ísť o plyn na varenie.