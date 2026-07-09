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Pri VÝBUCHU V TOVÁRNI na výrobu zábavnej pyrotechniky zahynuli 2 osoby
K výbuchu došlo v továrni v obci Torano di Borgorose približne 70 kilometrov severovýchodne od Ríma. Telá obetí podľa predstaviteľa hasičov našli v troskách.
Autor TASR
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Rím 9. júla (TASR) - Výbuch v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky v centre Talianska si vyžiadal v stredu dve obete, uviedli hasiči a miestne úrady, podľa ktorých ide už o druhú explóziu v podniku za uplynulé tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
K výbuchu došlo v továrni v obci Torano di Borgorose približne 70 kilometrov severovýchodne od Ríma. Telá obetí podľa predstaviteľa hasičov našli v troskách.
Obeťami sa stali 30-ročný zamestnanec podniku Simone Colle a jeho matka 60-ročná Teresa Tozziová, informovala provinčná prokuratúra podľa agentúry ANSA. V júli 2023 výbuch v tej istej továrni zabil aj Colleho strýka Franca spolu s jeho dvomi deťmi Annou a Claudiom.
Prokurátor v stredu ozrejmil, že k výbuchu došlo vo vnútri továrne v jednej z budov, ktorá bola podľa záberov úplne zničená. Ďalší dvaja zamestnanci výbuch prežili, uviedli hasiči, no neposkytli ďalšie podrobnosti o ich zdravotnom stave.
Po výbuchu v roku 2023 boli majitelia spoločnosti Fabrizio a Gaetano Mattei odsúdení na štyri roky väzenia za neúmyselné zabitie, skladovanie výbušného materiálu na nepovolenom mieste a porušenie pracovného práva. Spoločnosť však neskôr obnovila výrobu po získaní novej licencie.
„Vzhľadom na závažnosť tejto tragédie nemôžeme prijať tvrdenie, že išlo len o hru osudu,“ uviedol vo vyhlásení miestny odborový zväz CGIL. „Je nevyhnutné plne objasniť príčiny tohto výbuchu, rýchlo nájsť všetkých zodpovedných a do najmenších detailov overiť, či sa dodržali všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“ zdôraznila CGIL.
K výbuchu došlo v továrni v obci Torano di Borgorose približne 70 kilometrov severovýchodne od Ríma. Telá obetí podľa predstaviteľa hasičov našli v troskách.
Obeťami sa stali 30-ročný zamestnanec podniku Simone Colle a jeho matka 60-ročná Teresa Tozziová, informovala provinčná prokuratúra podľa agentúry ANSA. V júli 2023 výbuch v tej istej továrni zabil aj Colleho strýka Franca spolu s jeho dvomi deťmi Annou a Claudiom.
Prokurátor v stredu ozrejmil, že k výbuchu došlo vo vnútri továrne v jednej z budov, ktorá bola podľa záberov úplne zničená. Ďalší dvaja zamestnanci výbuch prežili, uviedli hasiči, no neposkytli ďalšie podrobnosti o ich zdravotnom stave.
Po výbuchu v roku 2023 boli majitelia spoločnosti Fabrizio a Gaetano Mattei odsúdení na štyri roky väzenia za neúmyselné zabitie, skladovanie výbušného materiálu na nepovolenom mieste a porušenie pracovného práva. Spoločnosť však neskôr obnovila výrobu po získaní novej licencie.
„Vzhľadom na závažnosť tejto tragédie nemôžeme prijať tvrdenie, že išlo len o hru osudu,“ uviedol vo vyhlásení miestny odborový zväz CGIL. „Je nevyhnutné plne objasniť príčiny tohto výbuchu, rýchlo nájsť všetkých zodpovedných a do najmenších detailov overiť, či sa dodržali všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“ zdôraznila CGIL.