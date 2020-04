Pri vykoľajení vlaku v Nemecku zahynul rušňovodič, zranení sú traja

Auggen 3. apríla (TASR) - Polícia v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko vyšetruje štvrtkové čiastočné vykoľajenie švajčiarskeho nákladného vlaku, pri ktorom prišiel o život rušňovodič a zranili sa tri ďalšie osoby. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



K nehode došlo vo štvrtok večer v nemeckej obci Auggen ležiacej neďaleko hraníc s Francúzskom a Švajčiarskom. Polícia uviedla, že nehodu spôsobil 100-tonový kus betónu, ktorý spadol z tamojšieho mosta na koľaje, v dôsledku čoho sa vlak čiastočne vykoľajil.



Most bol určený na demoláciu a už sa začali aj prípravné práce, ako povedala hovorkyňa polície. K jeho demolácii malo dôjsť podľa železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB) tento víkend.



Vlak viezol náklad niekoľkých kamiónov z nemeckého mesta Freiburg a smeroval do Talianska.



Pri nehode zahynul rušňovodič vo veku 51 rokov. Traja z desiatich šoférov nákladných áut, ktorí sa viezli vo vozni hneď za lokomotívou, utrpeli zranenia. Jeden z nich bol zranený ťažko a zostal zakliesnený vo vykoľajenom vlaku.



Železničná trať medzi Freiburgom a mestom Bazilej vo Švajčiarsku zostane uzavretá do pondelka popoludnia, napísala DB na Twitteri.