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Pri výpadku elektriny v Reutlingene majú podozrenie z podpaľačstva
V transformátorovej stanici vyšetrovatelia našli tri ohniská požiaru, pričom poškodený bol aj plot a pozemok pred samotným zariadením, spresnil hovorca prevádzkovateľa siete.
Autor TASR
Reutlingen 8. júna (TASR) - Rozsiahly výpadok elektriny, ktorý v pondelok zasiahol mesto Reutlingen na západe Nemecka, bol pravdepodobne spôsobený podpaľačstvom. Podľa prevádzkovateľa siete Netze BW existuje podozrenie z úmyselného založenia požiaru, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V transformátorovej stanici vyšetrovatelia našli tri ohniská požiaru, pričom poškodený bol aj plot a pozemok pred samotným zariadením, spresnil hovorca prevádzkovateľa siete. Polícia vyšetruje všetky možné príčiny, uviedol Krajinský kriminálny úrad v Bádensku-Württembersku.
Ako dodal, do prípadu boli zapojení aj experti na podpaľačstvo, čo je pri incidentoch takéhoto rozsahu štandardný postup. Udalosť podľa DPA pripomína podozrenia z podpaľačských útokov ľavicových extrémistov v Berlíne z vlaňajšieho a zo začiatku toho roka, v dôsledku ktorých zostali tisíce domácností bez dodávok elektriny po celé dni.
Reutlingen je mesto s vyše 100.000 obyvateľmi a nachádza sa približne 40 kilometrov južne od Stuttgartu. Podľa spoločnosti Netze BW bola zasiahnutá transformátorová stanica Reutlingen-Západ a k výpadku došlo o 1.45 h ráno, uviedol hovorca. O niekoľko hodín neskôr sa dodávky elektriny podarilo obnoviť pre približne polovicu z celkovo 20.000 zasiahnutých odberateľov.
Výpadok prúdu spôsobil škody v miliónoch eur, píše DPA. Zatiaľ nie je jasné, kedy presne budú zostávajúce časti mesta a okolité oblasti opäť pripojené k sieti.
Vlani v septembri po útoku na dodávky elektrickej energie pre berlínsky technologický park zostalo bez prúdu približne 50.000 domácností a 2000 podnikov. K ďalšiemu útoku na káble vysokého napätia došlo 3. januára v Berlíne, čo spôsobilo najdlhší výpadok v povojnovej histórii mesta. Tisíce ľudí vtedy uprostred mrazov zostali bez elektriny a kúrenia.
V transformátorovej stanici vyšetrovatelia našli tri ohniská požiaru, pričom poškodený bol aj plot a pozemok pred samotným zariadením, spresnil hovorca prevádzkovateľa siete. Polícia vyšetruje všetky možné príčiny, uviedol Krajinský kriminálny úrad v Bádensku-Württembersku.
Ako dodal, do prípadu boli zapojení aj experti na podpaľačstvo, čo je pri incidentoch takéhoto rozsahu štandardný postup. Udalosť podľa DPA pripomína podozrenia z podpaľačských útokov ľavicových extrémistov v Berlíne z vlaňajšieho a zo začiatku toho roka, v dôsledku ktorých zostali tisíce domácností bez dodávok elektriny po celé dni.
Reutlingen je mesto s vyše 100.000 obyvateľmi a nachádza sa približne 40 kilometrov južne od Stuttgartu. Podľa spoločnosti Netze BW bola zasiahnutá transformátorová stanica Reutlingen-Západ a k výpadku došlo o 1.45 h ráno, uviedol hovorca. O niekoľko hodín neskôr sa dodávky elektriny podarilo obnoviť pre približne polovicu z celkovo 20.000 zasiahnutých odberateľov.
Výpadok prúdu spôsobil škody v miliónoch eur, píše DPA. Zatiaľ nie je jasné, kedy presne budú zostávajúce časti mesta a okolité oblasti opäť pripojené k sieti.
Vlani v septembri po útoku na dodávky elektrickej energie pre berlínsky technologický park zostalo bez prúdu približne 50.000 domácností a 2000 podnikov. K ďalšiemu útoku na káble vysokého napätia došlo 3. januára v Berlíne, čo spôsobilo najdlhší výpadok v povojnovej histórii mesta. Tisíce ľudí vtedy uprostred mrazov zostali bez elektriny a kúrenia.