Pri výstupe na Makalu zahynul francúzsky horolezec

Káthmandu 14. mája (TASR) - Francúzsky horolezec zahynul na himalájskej osemtisícovke Makalu, piatom najvyššom vrchu sveta, oznámili v utorok organizátori expedície. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ide už o druhý smrteľný prípad v tohtoročnej jarnej horolezeckej sezóne, pričom oba sa stali na tej istej hore. Johnny Saliba (60) zomrel v nedeľu v nadmorskej výške 8120 metrov počas pokusu o výstup na vrchol.



"Mal namierené na vrchol, ale jeho sprievodca ho stiahol dolu po tom, ako sa u neho prejavili príznaky výškovej choroby. Následne zomrel," povedal organizátor expedície v spoločnosti Snowy Horizon Treks and Expedition.



Dodal, že Salibova rodina bola informovaná a prebiehajú práce na vyzdvihnutí jeho telesných ostatkov. Muž bol členom francúzskeho tímu na 8485 metrov vysokej hore, ostatní členovia sa bezpečne vrátili do základného tábora.



Minulý týždeň zahynul na Makalu 53-ročný nepálsky sprievodca, keď zostupoval po dosiahnutí vrcholu hory.



Nepál tento rok vydal 59 povolení pre zahraničných horolezcov na výstup na Makalu. Každé stojí 1800 dolárov; záujemcovia o výstup na neďaleký Mount Everest - najvyšší vrch sveta - musia zaplatiť 11.000 dolárov.



Vrchol Makalu dosiahli tento rok už desiatky horolezcov - po tom, ako v apríli zdolal horu tím upevňujúci laná.



Do Nepálu, kde sa nachádza osem zo 14 osemtisícoviek, sa v jarnej horolezeckej sezóne, keď sú teploty vysoké a vietor zvyčajne pokojný, chystajú stovky horolezcov.



Nepál tento rok vydal viac ako 900 povolení na výstup na svoje hory, z toho 414 na Mount Everest, čím na poplatkoch získal viac ako päť miliónov dolárov.



Makalu sa nachádza 19 kilometrov juhovýchodne od Mount Everestu na čínsko-nepálskych hraniciach. Je to izolovaný vrchol v tvare štvorbokej pyramídy. Na vrchol prvýkrát vystúpili v roku 1955 horolezci z francúzskej expedície.