< sekcia Zahraničie
Pri výstupe na Mount McKinley zahynuli traja lotyšskí horolezci
Horolezci spadli ešte v stredu v blízkosti Denalského sedla, ktoré sa nachádza vo výške 5550 metrov nad morom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Anchorage 30. mája (TASR) - Traja lotyšskí horolezci tento týždeň zahynuli po páde pri výstupe na najvyššiu horu Spojených štátov Mount McKinley (Denali). Jedna osoba zo sedemčlennej skupiny sa zranila a je v kritickom stave. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Horolezci spadli ešte v stredu v blízkosti Denalského sedla, ktoré sa nachádza vo výške 5550 metrov nad morom. Vrchol McKinley je v nadmorskej výške 6190 metrov.
Podľa informácií americkej Správy národných parkov horolezci spadli pri prechádzaní trasy s názvom West Buttress, známej svojimi svojimi ľadovými trhlinami, strmými ľadovými úsekmi a exponovanými hrebeňmi, kde už došlo k mnohým úrazom a úmrtiam.
Záchranári museli čakať do piatka na zlepšenie počasia predtým, než sa pokúsili dostať k horolezcom. Telá zosnulých zatiaľ nenašli.
Pri výstupe na Mount McKinley už zahynulo celkovo 130 ľudí, väčšina počas zostupov.
Ročne sa na vrchol vydá 1000 až 1200 horolezcov, najmä v máji a júni. Výstup trvá približne 17 hodín, pričom minulý rok ho dokončila iba približne polovica odvážlivcov.
Horolezci spadli ešte v stredu v blízkosti Denalského sedla, ktoré sa nachádza vo výške 5550 metrov nad morom. Vrchol McKinley je v nadmorskej výške 6190 metrov.
Podľa informácií americkej Správy národných parkov horolezci spadli pri prechádzaní trasy s názvom West Buttress, známej svojimi svojimi ľadovými trhlinami, strmými ľadovými úsekmi a exponovanými hrebeňmi, kde už došlo k mnohým úrazom a úmrtiam.
Záchranári museli čakať do piatka na zlepšenie počasia predtým, než sa pokúsili dostať k horolezcom. Telá zosnulých zatiaľ nenašli.
Pri výstupe na Mount McKinley už zahynulo celkovo 130 ľudí, väčšina počas zostupov.
Ročne sa na vrchol vydá 1000 až 1200 horolezcov, najmä v máji a júni. Výstup trvá približne 17 hodín, pričom minulý rok ho dokončila iba približne polovica odvážlivcov.