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Pri vzájomných útokoch Ukrajiny a Ruska prišlo o život 11 ľudí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda sa zamerala na vojenské zariadenie v meste Kirov.
Autor TASR
Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajina aj Rusko v piatok podnikli ďalšie vzájomné útoky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali celkovo minimálne 11 obetí. Zatiaľ čo Kyjev zaútočil na ruské mesto Kirov, ktoré sa nachádza viac ako 1000 kilometrov za bojovou líniou, Moskva zasiahla mesto Sloviansk v blízkosti východného frontu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda sa zamerala na vojenské zariadenie v meste Kirov. Gubernátor Kirovskej oblasti Alexander Sokolov následne potvrdil, že tento útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 26 zranených.
„V dôsledku útoku zo strany Kyjeva... bolo, žiaľ, zasiahnutých 32 ľudí. Šiesti z nich zomreli priamo na mieste,“ napísal Sokolov na sociálnych sieťach.
Vedúci vojenskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin medzičasom informoval, že Rusko v ranných hodinách zaútočilo na mesto Sloviansk. Pri zásahu zahynulo päť osôb, deviati ďalší utrpeli zranenia.
„Dnes skoro ráno Rusi zhodili na mesto dve letecké bomby... Rusi na naše mestá útočia každý deň,“ uviedol Filaškin na sociálnych sieťach a miestnych obyvateľov vyzval, aby sa evakuovali.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda sa zamerala na vojenské zariadenie v meste Kirov. Gubernátor Kirovskej oblasti Alexander Sokolov následne potvrdil, že tento útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 26 zranených.
„V dôsledku útoku zo strany Kyjeva... bolo, žiaľ, zasiahnutých 32 ľudí. Šiesti z nich zomreli priamo na mieste,“ napísal Sokolov na sociálnych sieťach.
Vedúci vojenskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin medzičasom informoval, že Rusko v ranných hodinách zaútočilo na mesto Sloviansk. Pri zásahu zahynulo päť osôb, deviati ďalší utrpeli zranenia.
„Dnes skoro ráno Rusi zhodili na mesto dve letecké bomby... Rusi na naše mestá útočia každý deň,“ uviedol Filaškin na sociálnych sieťach a miestnych obyvateľov vyzval, aby sa evakuovali.