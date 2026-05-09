< sekcia Zahraničie
Pri vzlete LIETADLO ZACHYTILO ČLOVEKA na letisku v Denveri
Osoba, ktorú lietadlo zachytilo, bola podľa ABC News „čiastočne vtiahnutá do jedného z motorov“, pričom jej stav nebol bezprostredne známy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Denver 9. mája (TASR) - Lietadlo, ktoré v piatok neskoro večer štartovalo z letiska v Denveri, pri rozjazde zachytilo osobu na dráhe, pričom podľa amerických médií utrpel zranenia aj najmenej jeden cestujúci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice CNN.
Lietadlo Airbus A321 spoločnosti Frontier Airlines smerovalo z Denveru do Los Angeles pričom na palube malo 224 cestujúcich a sedem členov posádky.
Počas rozjazdu pri vzlete „lietadlo údajne narazilo do osoby na dráhe,“ uviedla letecká spoločnosť. „V kabíne bol hlásený dym a piloti vzlet prerušili. Cestujúci boli následne preventívne evakuovaní pomocou nafukovacích šmýkačiek,“ dodala.
Osoba, ktorú lietadlo zachytilo, bola podľa ABC News „čiastočne vtiahnutá do jedného z motorov“, pričom jej stav nebol bezprostredne známy.
Letisko v Denveri uviedlo, že z kokpitu „nahlásili zrážku s chodcom“ približne o 23:19 miestneho času (7:19 SELČ). Došlo aj ku krátkemu požiaru motora, ktorý hasiči rýchlo zlikvidovali. Na mieste zasahovali záchranné zložky a cestujúcich odviezli do terminálu.
CNN informovala, že získala záznam z riadenia letovej prevádzky, v ktorom pilot oznámil, že lietadlo „narazilo do niekoho“ a že „človek prechádzal cez dráhu“.
Letecká spoločnosť, ani letisko zatiaľ nezverejnili stav osoby, ktorú stroj zachytil. Letisko uviedlo len toľko, že dráha, na ktorej došlo k nehode, zostane pre vyšetrovanie incidentu uzavretá.
Lietadlo Airbus A321 spoločnosti Frontier Airlines smerovalo z Denveru do Los Angeles pričom na palube malo 224 cestujúcich a sedem členov posádky.
Počas rozjazdu pri vzlete „lietadlo údajne narazilo do osoby na dráhe,“ uviedla letecká spoločnosť. „V kabíne bol hlásený dym a piloti vzlet prerušili. Cestujúci boli následne preventívne evakuovaní pomocou nafukovacích šmýkačiek,“ dodala.
Osoba, ktorú lietadlo zachytilo, bola podľa ABC News „čiastočne vtiahnutá do jedného z motorov“, pričom jej stav nebol bezprostredne známy.
Letisko v Denveri uviedlo, že z kokpitu „nahlásili zrážku s chodcom“ približne o 23:19 miestneho času (7:19 SELČ). Došlo aj ku krátkemu požiaru motora, ktorý hasiči rýchlo zlikvidovali. Na mieste zasahovali záchranné zložky a cestujúcich odviezli do terminálu.
CNN informovala, že získala záznam z riadenia letovej prevádzky, v ktorom pilot oznámil, že lietadlo „narazilo do niekoho“ a že „človek prechádzal cez dráhu“.
Letecká spoločnosť, ani letisko zatiaľ nezverejnili stav osoby, ktorú stroj zachytil. Letisko uviedlo len toľko, že dráha, na ktorej došlo k nehode, zostane pre vyšetrovanie incidentu uzavretá.