Pri vzlete na letisku v Káthmandu havarovalo lietadlo, hlásia 18 obetí

Káthmandu 24. júla (TASR) - Osemnásť obetí na životoch si v stredu vyžiadala havária menšieho lietadla na letisku v nepálskom hlavnom meste Káthmandu. K incidentu prišlo pri vzlete lietadla. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



"Na palube bolo 19 ľudí vrátane posádky," uviedol spravodajský portál Kathmandu Post s odvolaním sa na hovorcu letiska. Portál neskôr informoval, že záchranári vyzdvihli z miesta nehody 18 tiel. Ako jediný nehodu podľa médií prežil pilot lietadla, ktorého previezli do nemocnice.



Podľa agentúry AP lietadlo zišlo pri vzlete z odletovej dráhy a narazilo, pričom bezprostredne neboli jasné okolnosti nehody. Podľa nepálskych médií začalo lietadlo po nehode horieť. Na fotografiách zverejnených na spravodajskom webe Kathmandu Post vidieť zhorené trosky lietadla.



Podľa agentúry AP bolo Medzinárodné letisko Tribhuvana v Káthmandu po nehode uzatvorené a na mieste zasahovali záchranné zložky.



Havarované lietadlo patrí nepálskej leteckej spoločnosti Saurya Airlines a malo letieť z Káthmandu do druhého najväčšieho nepálskeho mesta Pókhara. Táto spoločnosť podľa svojej webovej stránky využíva výlučne lietadlá Bombardier CRJ 200.



V súčasnosti je v Káthmandu obdobie monzúnových dažďov, v čase nehody však nepršalo. Viditeľnosť v nepálskou hlavnou meste bola ale slabá, píše AP.



Nepálsky letecký priemysel v posledných rokoch prekvitá, no je poznačený slabou bezpečnosťou spôsobenou nedostatočným výcvikom personálu a údržbou strojov. Európska únie dokonca z bezpečnostných dôvodov zakázala všetkým nepálskym leteckým spoločnostiam lietať vo svojom vzdušnom priestore.



K poslednej veľkej nehode lietadla v Nepále prišlo vlani v januári, keď na letisku v Pókhare havarovalo pri pristávaní lietadlo spoločnosti Yeti Airlines. Nehoda si vtedy vyžiadala životy všetkých 72 ľudí na palube.