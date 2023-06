Pri Yalovej univerzite sa zrútila časť budovy, zranilo sa 8 robotníkov

New Haven 2. júna (TASR) — Osem ľudí utrpelo zranenia po tom, ako sa zrútila časť rozostavanej budovy nachádzajúca sa v blízkosti Lekárskej fakulty Yalovej univerzity v meste New Haven v americkom štáte Connecticut. Dvaja zranení sú vo vážnom stave, informovali podľa agentúry AP predstavitelia mesta.



Hasiči boli privolaní na ulicu Lafayette krátko po 12.30 h miestneho času (18.30 h SELČ). "Naše jednotky zareagovali okamžite v priebehu niekoľkých minút a našli viacero osôb s rôznymi zraneniami," povedal veliteľ hasičov John Alston mladší.



Na stavbe bolo v tom čase 36 ľudí, nezvestný nie je nikto z nich. Všetci ôsmi zranení sú robotníci. Dvom sa podarilo z budovy uniknúť vlastnými silami, šiestich vyslobodili hasiči.



"V budove robili betonáž, počas ktorej sa časť druhého podlažia zrútila na prvé podlažie a potom do suterénu," povedal starosta mesta New Haven Justin Elicker.



Robotníci na stavbe záchranárom povedali, že betón sa vylial rýchlejšie, než ho stačili roztlačiť a v jednom mieste sa ho nahromadilo priveľa, čo spôsobilo následné zrútenie časti podlažia.



Pozemok podľa starostu vlastní samotná Yalova univerzita. Vyrastie na ňom sedempodlažná obytná budova, ktorú stavia connecticutská spoločnosť RMS Companies. Budova má v súčasnosti dve podlažia a dvojpodlažné podzemné parkovisko. Plánuje sa v nej 112 bytových jednotiek, dodal Elicker.



Stavebná spoločnosť sa zatiaľ k incidentu nevyjadrila. Predstavitelia mesta avizovali, že vydajú príkaz na pozastavenie stavebných prác, kým nebude pracovisko bezpečné.