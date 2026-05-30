Pri základni v Guantáname sa stretli kubánski a americkí dôstojníci
Ide o prvé stretnutím veliteľa SOUTHCOM-u s kubánskymi predstaviteľmi za ostatné roky a došlo k nemu v čase rastúcich obáv z vojenskej akcie USA voči Havane.
Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Vysokopostavení americkí a kubánski vojenskí dôstojníci sa v piatok stretli pri areáli americkej námornej základne Guantánamo na Kube. Udialo sa tak v čase, keď americká vláda hrozí prevzatím moci na tomto karibskom ostrove. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Šéf Južného veliteľstva armády USA (SOUTHCOM) generál Francis Donovan sa v piatok stretol so zástupcom náčelníka kubánskeho generálneho štábu Robertom Legrom Sotolongom.
„Krátko spolu diskutoval o otázkach operačnej bezpečnosti“, uviedol SOUTHCOM vo vyhlásení. Americký generál tiež zhodnotil bezpečnostnú situáciu na základni a s miestnymi veliteľmi hovoril o „bezpečnosti vojakov a ich rodín, ako aj o operačnej pripravenosti“.
Ide o prvé stretnutím veliteľa SOUTHCOM-u s kubánskymi predstaviteľmi za ostatné roky a došlo k nemu v čase rastúcich obáv z vojenskej akcie USA voči Havane. Nadväzuje tiež na návštevu riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Ratcliffa, ku ktorej došlo začiatkom mája.
Kuba v súčasnosti čelí americkej blokáde, ktorá spôsobuje nedostatok energetických surovín a výpadky dodávok elektriny. Ropné embargo vyhlásil po tom, čo USA odvliekli prezidenta Venezuely Nicolása Madura. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu ropy. Odvtedy do Havany priplával iba jeden ruský tanker.
Washington týmto spôsobom zvyšuje tlak na Kubu, kde od roku 1959 vládne komunistický režim. Minulý týždeň tiež obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra zo zostrelenia dvoch amerických civilných lietadiel v roku 1996.
Narastajú preto obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio Kubu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
