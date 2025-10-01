Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri záplavách v okolí Odesy zahynulo deväť ľudí

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Záchranné zložky pomáhali s evakuáciou ľudí a odčerpávaní vody z domov po celú noc.

Autor TASR
Kyjev 1. októbra (TASR) - Najmenej deväť ľudí vrátane jedného dieťaťa zahynulo pri záplavách v dôsledku silných búrok v okolí juhoukrajinského mesta Odesa. V stredu ráno o tom informovali ukrajinské záchranné zložky na Telegrame. TASR píše podľa agentúr AFP a Ukrinform.

„Za sedem hodín spadol v Odese takmer dvojmesačný úhrn zrážok. Žiadny systém dažďovej kanalizácie nedokáže zvládnuť takýto nápor,“ uviedol primátor Odesy Hennadij Truchanov na Telegrame.

Záchranné zložky pomáhali s evakuáciou ľudí a odčerpávaní vody z domov po celú noc. V postihnutých oblastiach zasahovalo viac ako 250 záchranárov a 68 kusov techniky.

Viaceré ulice v treťom najväčšom ukrajinskom meste sú zaplavené a na mnohých miestach je preto obmedzená doprava. Niektoré časti Odesy sú úplne zablokované.
