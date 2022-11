Pri zásahoch proti demonštrantom v Iráne zomrelo najmenej 378 ľudí

Paríž 19. novembra 2022 (TASR) - Iránske bezpečnostné sily zabili najmenej 378 ľudí vrátane 47 detí pri potláčaní protestov vyvolaných smrťou Mahsy Amíníovej, V sobotu to uviedla mimovládna organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Počet obetí vzrástol o 36 od stredy, keď IHR zverejnila svoju poslednú štatistiku. Organizácia tiež varovala, že iránsky režim spustil "kampaň šírenia klamstiev" pred zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva na budúci týždeň.



"Tým, že pripisujú zabíjanie demonštrantov teroristickým skupinám ako Daeš, chcú dosiahnuť dva ciele: ospravedlnenie pre širšie používanie ostrej munície a tiež ovplyvniť krajiny v Rade pre ľudské práva, ktoré sa zídu 24. novembra na mimoriadnom zasadnutí zvažujúcom vytvorenie nezávislého mechanizmu vyšetrovania a zodpovednosti," povedal riaditeľ IHR Mahmúd Amiry-Moghaddam



Smrť 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej vyvolala v Iráne vlnu demonštrácií, ktoré tamojšia vláda tvrdo potláča. Amíníovú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe náhle omdlela a po troch dňoch v kóme ju vyhlásili za mŕtvu.



Irán tvrdí, že zomrela prirodzenou smrťou. Podľa aktivistov a jej príbuzných ju však policajti vo väzbe bili do hlavy obuškom a tiež pri zatýkaní jej hlavu udreli o kapotu vozidla.