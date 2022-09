Pri zásahoch voči demonštrantom v Iráne zomrelo najmenej 31 ľudí

Paríž 22. septembra (TASR) - Najmenej 31 civilistov prišlo o život pri zásahu iránskych bezpečnostných síl na proteste, ktorý vypukol po úmrtí Mahsy Amíníovej, zadržanej tamojšou mravnostnou políciou. Uviedla to vo štvrtok mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom hlavnom meste Oslo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ľud Iránu vyšiel do ulíc, aby dosiahol svoje základné práva a ľudskú dôstojnosť... a vláda odpovedá na jeho pokojný protest guľkami," uviedla organizácia vo vyhlásení, v ktorom zverejnila konečný počet obetí na životoch po šesť dní trvajúcich protestoch v iránskych mestách.



Dvadsaťdvaročnú Amíníovú minulý týždeň zadržala mravnostná polícia v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov bola mladá žena príslušníkmi mravnostnej polície "bitá do hlavy obuškom" a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Podľa miestnych úradov však zomrela prirodzenou smrťou.



Amíníová zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť úrady oznámili minulý piatok. Okrem vlny kritiky zo zahraničia to vyvolalo aj pouličné protesty v Teheráne a v ďalších iránskych mestách.