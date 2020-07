Pri zásahu proti organizovanému zločinu zadržali 19 Nigérijčanov

Rím 21. júla (TASR) - Talianska polícia v utorok zadržala 19 Nigérijčanov pri zásahu proti skupine organizovaného zločinu, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s drogami a so ženami z Nigérie, ktoré potom núti k prostitúcii v talianskych uliciach, informovala agentúra AP.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že zločinecká bunka známa ako EIYE pôsobila v oblasti miest Ancona a Teramo, ktoré sa nachádzajú na východe Talianska.



Väčšina zadržaných prišla do krajiny nelegálne, uviedla miestna polícia a dodala, že po ďalších štyroch členoch organizácie stále pátrajú.



V nedávnej správe vyšetrovatelia z talianskej antimafiánskej organizácie DIA uviedli, že nigérijské zločinecké syndikáty často uzatvárajú dohody s talianskymi mafiánmi, aby mohli bez komplikácií obchodovať s drogami na svojom území.



V správe sa tiež uvádza, že nigérijská mafia pôsobiaca v Taliansku zvykne investovať peniaze získané z nútenej prostitúcie do svojich aktivít v oblasti obchodu s drogami.