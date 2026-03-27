Pri zásahu proti škótskemu drogovému gangu zadržali 13 ľudí
Osem podozrivých zadržali v Škótsku a ďalších päť v Španielsku a na zásahu sa podieľali aj policajti z Holandska.
Autor TASR
Haag 27. marca (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) v piatok informoval o zásahu proti škótskemu zločineckému gangu podozrivému z obchodovania s drogami. Pri operácii zadržali 13 osôb, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Gang je známy tým, že na ovládanie územia a ochranu svojej trestnej činnosti používa násilie. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že si udržiaval kontrolu nad časťami Spojeného kráľovstva prostredníctvom zastrašovania, odvetných opatrení a organizovaného násilia,“ uviedol Europol.
Osem podozrivých zadržali v Škótsku a ďalších päť v Španielsku a na zásahu sa podieľali aj policajti z Holandska.
Podľa Europolu vysokopostavení členovia skupiny pôsobili zo Španielska a Spojených arabských emirátov, odkiaľ riadili operácie a spravovali zisky. Zároveň vybudovali medzinárodnú sieť na pranie špinavých peňazí, ktorá mala zakrývať výnosy zo závažnej trestnej činnosti.
Británia v januári oznámila, že zriadi vlastnú jednotku označovanú ako „britské FBI“, ktorá má bojovať proti násilnej kriminalite a pašovaniu drog.
„Gang je známy tým, že na ovládanie územia a ochranu svojej trestnej činnosti používa násilie. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že si udržiaval kontrolu nad časťami Spojeného kráľovstva prostredníctvom zastrašovania, odvetných opatrení a organizovaného násilia,“ uviedol Europol.
Osem podozrivých zadržali v Škótsku a ďalších päť v Španielsku a na zásahu sa podieľali aj policajti z Holandska.
Podľa Europolu vysokopostavení členovia skupiny pôsobili zo Španielska a Spojených arabských emirátov, odkiaľ riadili operácie a spravovali zisky. Zároveň vybudovali medzinárodnú sieť na pranie špinavých peňazí, ktorá mala zakrývať výnosy zo závažnej trestnej činnosti.
Británia v januári oznámila, že zriadi vlastnú jednotku označovanú ako „britské FBI“, ktorá má bojovať proti násilnej kriminalite a pašovaniu drog.