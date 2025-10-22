< sekcia Zahraničie
Pri zásahu utrpel zranenia člen bezpečnostných zložiek i podozrivý
Predstaviteľ Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok v Los Angeles spustil paľbu počas operácie na vymáhanie imigračných predpisov.
Autor TASR
Washington 22. októbra (TASR) - Príslušník amerických bezpečnostných zložiek a podozrivá osoba utrpeli strelné zranenia po tom, čo predstaviteľ Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok v Los Angeles spustil paľbu počas operácie na vymáhanie imigračných predpisov, oznámila to vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nelegálny migrant bol zasiahnutý do lakťa a príslušník bezpečnostných zložiek bol postrelený do ruky odrazenou guľkou. Obaja sú v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť Tricia McLaughlinová.
McLaughlinová na sociálnych sieťach objasnila, že migrant pri pokuse o útek svojím vozidlom narážal do vozidla bezpečnostných zložiek. „Pre obavy o bezpečnosť verejnosti a bezpečnostných zložiek naši príslušníci konali podľa svojho výcviku a vystrelili obranné výstrely,“ uviedla.
Zábery z miesta incidentu zobrazujú auto obkľúčené troma ďalšími vozidlami. AFP konštatuje, že používanie vozidiel bezpečnostných zložiek na zablokovanie áut sa stalo bežnou praktikou počas kampane americkej vlády na zatýkanie a deportáciu migrantov, ktorá sa zintenzívňuje v mestách spravovaných demokratmi, ako napríklad Los Angeles.
Podľa AFP však došlo k množstvu prípadov, keď podľa záberov iniciovali kontakt imigrační agenti, ktorí však tvrdili, že to bolo naopak. Minulý týždeň zadržali v okrese Ventura aktivistu po nehode, ktorú podľa ICE zapríčinil práve on. Zábery z mobilného telefónu však ukázali, že federálne vozidlo narazilo do auta tohto muža.
K podobnému incidentu došlo aj v Chicagu. Príslušník pohraničnej stráže postrelil ženu, ktoré údajne narazila do federálneho vozidla. Jej právnici však tvrdia, že to agenti narazili do jej auta.
