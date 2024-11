Pri záťahu proti drogám odhalili novú pašerácku trasu do Austrálie

Bogota 28. novembra (TASR) - Bezpečnostné zložky z desiatok krajín zhabali počas šesťtýždňovej protidrogovej operácie až 225 ton kokaínu a odhalili novú tichomorskú pašerácku trasu, ktorá vedie z Južnej Ameriky do Austrálie. Podľa agentúry AFP to v stredu uviedlo velenie kolumbijského námorníctva.



Do operácie Orion sa zapojili bezpečnostné zložky zo Spojených štátov, Brazílie, Španielska, Holandska a niekoľkých ďalších krajín, ako aj viaceré medzinárodné organizácie.



Akcia sa uskutočnila v októbri a novembri, pričom sa zamerala na moria, pobrežia, rieky a prístavy po celom svete. Zadržaných bolo počas nej viac ako 400 podozrivých a zhabaných bolo viac ako 1400 ton drog - vrátane 225 ton kokaínu a 128 ton marihuany. Drogové kartely takto prišli o viac ako 8,4 miliardy dolárov.



Zástupca velenia kolumbijského námorníctva Orlando Enrique Grisales na brífingu spresnil, že sa podarilo zaistiť aj poloponorný kontajner z dreva a skleneného vlákna, ktorý smeroval do Austrálie s piatimi tonami kolumbijského kokaínu. Išlo o tretie takéto plavidlo objavené v danej oblasti.



Práve vďaka tomuto plavidlu bola odhalená nová trasa na pašovanie drog. Pašeráci na nej používajú sofistikované člny, ktoré dokážu prekonať vzdialenosť približne 10.000 míľ bez potreby dopĺňať palivo.



AFP dodala, že nová trasa je pre obchodníkov s drogami zaujímavá pre to, že kilogram kokaínu sa v Austrálii predáva za 240.000 dolárov, čo je cena asi šesťkrát vyššia ako v Spojených štátoch.



Počas operácie boli odhalené aj doteraz neznáme spojenectvá medzi kartelmi z Mexika, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru a Peru so skupinami z Európy a Oceánie.



"Nie je to len pyramídová štruktúra, akou boli kedysi kartely, dnes sú to spojené siete organizovaného zločinu," vysvetlil Grisales.



AFP podotkla, že Kolumbia je najväčším svetovým producentom a vývozcom kokaínu, pričom najmä do USA a Európy. Minulý rok táto juhoamerická krajina vytvorila nový rekord v produkcii kokaínu a pestovaní listu koky, z ktorého sa kokaín vyrába.