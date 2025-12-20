Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri záťahu proti drogám zadržali v Taliansku 384 ľudí

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Od júna je v Taliansku zakázané tzv. legálne konope a predaj „ľahkého“ konope – teda konope bez psychoaktívneho účinku – je trestný.

Autor TASR
Rím 20. decembra (TASR) — Talianska polícia v rámci zásahu proti obchodovaniu s drogami zatkla v uplynulých dňoch vo viacerých provinciách 384 ľudí a zaistila približne 1,4 tony drog. Okrem toho začala vyšetrovanie voči 655 osobám vrátane 39 maloletých, oznámila v sobotu agentúra ANSA.

Identifikovaných bolo viac ako 95.000 osôb vrátane 16.701 cudzincov a 10.848 maloletých. Zaistilo sa 35 kilogramov kokaínu, 1370 kilogramov kanabinoidov, jeden kilogram heroínu, 41 strelných zbraní, 80 bodných zbraní a viac ako 300.000 eur v hotovosti, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z obchodovania s drogami.

Vyšetrovatelia identifikovali niekoľko profilov na sociálnych sieťach, ktoré sa preverujú, či neobsahujú obsah spojený s trestnou činnosťou, čo by mohlo viesť k ich zablokovaniu.

Vykonali sa aj cielené kontroly zamerané na predaj produktov na báze konope. Bolo skontrolovaných viac ako 300 obchodov, pričom päť bolo zatvorených. Traja majitelia alebo manažéri boli zatknutí a 141 osôb bolo obvinených. Zaistilo sa 296 kilogramov kanabinoidov.

.

