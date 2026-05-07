Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
Pri záťahu proti kybernetickým podvodníkom zadržali 231 cudzincov

Ilustračná snímka.

Autor TASR
Kolombo 7. mája (TASR) - V rámci razie proti podozrivým centrám kybernetických podvodov polícia na Srí Lanke od víkendu zadržala 231 cudzincov, väčšinou Číňanov a Vietnamcov. Ako informovala agentúra AFP, zločinecké skupiny dopúšťajúce sa internetových podvodov pôsobia po celom svete a každoročne oberú svoje obete o desiatky miliárd dolárov, často prostredníctvom kryptomenových podvodov a fingovaných romantických vzťahov, píše TASR.

AFP spresnila, že srílanské policajné zložky v nedeľu zasiahli proti dvom centrám kybernetických podvodov a zadržali 157 ľudí. Ďalších 74 osôb zadržali v stredu v tretej lokalite.

Policajný hovorca Frederick Wootler informoval, že zadržaní vstúpili na územie Srí Lanky na turistické víza a boli nelegálne zamestnaní. Niektorým z nich už vypršala platnosť víz.

Sudca konajúci v tomto prípade nariadil forenznú analýzu počítačov a mobilných telefónov zaistených v kolombskej štvrti Kollupitija počas stredajšej razie.

Počítačové a komunikačné zariadenia nájdené u podozrivých zadržaných v nedeľu už úrady poslali na expertízu.

K týmto zadržaniam došlo mesiac po tom, ako na Srí Lanke vzali do väzby 152 cudzincov, prevažne Číňanov, podozrivých z prevádzkovania kybernetického centra podvodov nachádzajúceho sa v hoteli na severozápade ostrova.

V marci srílanské imigračné úrady zadržali 135 čínskych občanov, ktorí boli podozriví v podobnom prípade. Medzičasom boli už všetci zo Srí Lanky deportovaní.

Čínske veľvyslanectvo v Kolombe vtedy uviedlo, že tesne spolupracuje s miestnymi úradmi, aby zabránilo čínskym občanom zapájať sa do podvodov na Srí Lanke.

Veľvyslanectvo dodalo, že gangy podvodníkov k presunu na Srí Lanku povzbudila jej výhodná geografická poloha, pomerne benevolentné vízové pravidlá a telekomunikačná infraštruktúra.
