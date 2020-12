Pri zatýkaní pašerákov zbraní polícia odhalila nacistickú zbierku

Madrid 30. decembra (TASR) - Španielska polícia v utorok pri zatýkaní troch predpokladaných členov medzinárodného gangu pašerákov zbraní odhalila rozsiahlu zbierku nacistických predmetov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Policajti pri zásahoch na troch rôznych miestach zhabali 160 kusovstrelných zbraní, takmer 10.000 nábojov a 1,5 kilogramu výbušnín. Utorková akcia je vyvrcholením rok trvajúceho vyšetrovania trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami v regióne Costa del Sol na juhu Španielska.



V sklade so zbraňami polícia zároveň našla zbierku nacistických predmetov vrátane portrétov Adolfa Hitlera, nemeckých vojenských uniforiem a medailí uložených spôsobom pripomínajúcim výstavu v múzeu.



Policajti zatkli dvoch mužov nemeckej a jedného muža britskej národnosti. Jeden zo zadržaných Nemcov bol napojený na viacero krajne pracovicových skupín. Obvinení boli z obchodovania so zbraňami a drogami a z falšovania úradných dokumentov.



Členovia zločineckej si podľa polície zaobstarávali zbrane z východnej Európy, upravovali ich vo svojej dielni v meste Málaga a následne ich predávali drogovým dílerom.