Pri zemetrasení s magnitúdou 5,2 zahynuli dvaja ľudia
Zemetrasenie spôsobilo zrútenie 13 budov.
Peking 18. mája (TASR) — Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 zasiahlo v pondelok Čuangskú autonómnu oblasť Kuang-si v južnej Číne. O život prišli najmenej dvaja ľudia a spôsobilo zrútenie 13 budov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
Zemetrasenie zasiahlo mesto Liu-čou o 00.21 h miestneho času (v nedeľu o 18.21 h SELČ), uviedla agentúra Sin-chua s tým, že jedna osoba je stále nezvestná. Úrady evakuovali z oblasti viac ako 7000 ľudí, dodala.
Štátna televízia CCTV informovala, že obeťami sú manželia - 63-ročný muž a 53-ročná žena.
Videá zverejnené CCTV zachytávajú ľudí vybiehajúcich z výškových budov a z kopy trosiek vedľa zničených domov.
Štátne médiá informovali, že dodávky vody a plynu či doprava v zasiahnutej oblasti fungujú normálne.
Otrasy zeme sú v Číne časté. Vlani v januári pri zemetrasení s magnitúdou 7,1 v odľahlej oblasti Tibetu zahynulo najmenej 126 ľudí a poškodilo tisíce budov. V apríli 2026 otrasy s magnitúdou 5,4 zasiahli severovýchod provincie Jün-nan a spôsobili značné materiálne škody na vidieckej infraštruktúre.
