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Pri zemetrasení vo Venezuele zahynuli dvaja Španieli
Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc.
Autor TASR
Madrid 26. júna (TASR) - Medzi 235 oznámenými obeťami zemetrasenia vo Venezuele sú aj dvaja Španieli, pričom ďalších 80 španielskych občanov je nezvestných. Na vyhlásenie španielskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok upozornila agentúra AFP, informuje TASR.
„S ľútosťou oznamujeme smrť dvoch Španielov, ktorú potvrdili ich príbuzní, vyjadrujeme im sústrasť,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že „počet Španielov, ktorých osud je v súčasnosti neznámy, je 80“.
Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc. Španielske ministerstvo obrany nadránom vypravilo lietadlo s príslušníkmi Vojenskej pohotovostnej jednotky (UME) a členmi záchranných tímov z autonómnej oblasti Madrid, ktorí budú pomáhať pri záchranných prácach.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s intenzitou 7,2 a 7,5 magnitúdy, ktoré udreli v noci na štvrtok, s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Doteraz hlásia 235 obetí a viac ako 4000 zranených. Medzi obeťami sú okrem občanov Španielska aj dvaja Brazílčania, dvaja Číňania, Portugalec a muž s taliansko-venezuelským občianstvom.
„S ľútosťou oznamujeme smrť dvoch Španielov, ktorú potvrdili ich príbuzní, vyjadrujeme im sústrasť,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že „počet Španielov, ktorých osud je v súčasnosti neznámy, je 80“.
Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc. Španielske ministerstvo obrany nadránom vypravilo lietadlo s príslušníkmi Vojenskej pohotovostnej jednotky (UME) a členmi záchranných tímov z autonómnej oblasti Madrid, ktorí budú pomáhať pri záchranných prácach.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s intenzitou 7,2 a 7,5 magnitúdy, ktoré udreli v noci na štvrtok, s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Doteraz hlásia 235 obetí a viac ako 4000 zranených. Medzi obeťami sú okrem občanov Španielska aj dvaja Brazílčania, dvaja Číňania, Portugalec a muž s taliansko-venezuelským občianstvom.