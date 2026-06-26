Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
< sekcia Zahraničie

Pri zemetrasení vo Venezuele zahynuli dvaja Španieli

.
Pacienti ležia evakuovaní pred nemocnicou po tom, ako bola zničená po silnom zemetrasení vo venezuelskom meste Catia La Mar 25. júna 2026. Foto: TASR/AP

Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc.

Autor TASR
Madrid 26. júna (TASR) - Medzi 235 oznámenými obeťami zemetrasenia vo Venezuele sú aj dvaja Španieli, pričom ďalších 80 španielskych občanov je nezvestných. Na vyhlásenie španielskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok upozornila agentúra AFP, informuje TASR.

„S ľútosťou oznamujeme smrť dvoch Španielov, ktorú potvrdili ich príbuzní, vyjadrujeme im sústrasť,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že „počet Španielov, ktorých osud je v súčasnosti neznámy, je 80“.

Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc. Španielske ministerstvo obrany nadránom vypravilo lietadlo s príslušníkmi Vojenskej pohotovostnej jednotky (UME) a členmi záchranných tímov z autonómnej oblasti Madrid, ktorí budú pomáhať pri záchranných prácach.

Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s intenzitou 7,2 a 7,5 magnitúdy, ktoré udreli v noci na štvrtok, s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.

Doteraz hlásia 235 obetí a viac ako 4000 zranených. Medzi obeťami sú okrem občanov Španielska aj dvaja Brazílčania, dvaja Číňania, Portugalec a muž s taliansko-venezuelským občianstvom.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí