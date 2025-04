Pri zosuve pôdy v Alžírsku zomreli štyria ľudia

Alžír 27. apríla (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia pri zosuve pôdy v pobrežnom meste Oran na západe Alžírska, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. TASR informuje podľa agentúry AFP.



K zosuvu došlo v sobotu v neskorých večerných hodinách miestneho času v jednom z mestských častí, spresnil miestny úrad pre civilnú ochranu.



Predstavitelia úradu ďalej dodali, že obete na životoch boli vo veku od päť do 43 rokov a „13 ďalších obetí, vo veku od 12 do 75 rokov, utrpeli zranenia rôzneho rozsahu“.



Tamojšie úrady nekomentovali okolnosti, za akých k zosuvu došlo, ani jeho príčinu. Ministerstvo vnútra uviedlo len to, že zosuv „spôsobil zrútenie piatich plechových domov“, cituje AFP.



Rezort vnútra tiež vo vyhlásení spresnil, že po zosuve už nebol nik nezvestný, počet obetí je teda konečný.