Pri zosuve pôdy v Gruzínsku zahynulo najmenej 17 ľudí

Tbilisi 5. augusta (TASR) - Zosuv pôdy v horskom stredisku na severozápade Gruzínska si vyžiadal najmenej 17 obetí na životoch. Budúci pondelok bol v Gruzínsku vyhlásený za deň smútku, informovala britská stanica BBC.



Zosuv pôdy sa odohral 3. augusta v menšom dovolenkovom horskom stredisku Šovi - rozmočená zemina zavalila nádvorie neďalekého hotela a niekoľko turistických chát.



Z oblasti prírodného nešťastia boli evakuované stovky ľudí, doplnila BBC s tým, že viaceré osoby masa zeminy zasypala.



Počas tretieho dňa pátracej akcie záchranári spod nánosov vyslobodili ďalších šesť tiel. Nezvestných je stále 18 ľudí, informovalo v sobotu podľa agentúry AP gruzínske ministerstvo vnútra.



Vedúci služby riadenia mimoriadnych situácií Temur Mgebrišvili podľa BBC uviedol, že v zóne katastrofy bol postavený provizórny most, ktorý umožňuje priviezť na miesto nešťastia ťažkú techniku. Podľa jeho slov budú pátranie bude pokračovať počas celej noci.



Nateraz bolo identifikovaných sedem obetí. Medzi nimi je jedna ruská občianka a jedna ukrajinská novinárka, ktorá do svojej emigrácie do Holandska v roku 2019 pracovala pre televízny kanál Ukrajina. Novinárka bola v Gruzínsku na dovolenke s manželom a tromi deťmi - ich osud nie je známy.



Totožnosť ostatných nájdených tiel sa bude určovať na základe analýzy DNA, dodali gruzínske úrady.



Mesto Šovi, vzdialené približne 140 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tbilisi, je obľúbené pre svoje minerálne pramene a malebné hory. Nachádzajú sa v ňom chaty a malé hotely.



Gruzínske úrady uviedli, že zosuv pôdy zrejme vyvolali silné dažde, ktoré ešte zhoršila nedávna erózia v oblasti.