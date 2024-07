Pri zosuvoch pôdy v Indii zahynulo vyše 40 ľudí, ďalší sú nezvestní

Naí Dillí 30. júla (TASR) - Najmenej 41 ľudí zahynulo, desiatky ďalších utrpeli zranenia a stovky zrejme uviazli v nánosoch bahna a troskách po zosuvoch pôdy v kopcoch na juhu indického štátu Kérala, informovali miestne médiá. Záchranné operácie boli sťažené po tom, čo sa v oblasti zrútil hlavný most. Podľa správ agentúr AFP a Reuters píše TASR.



Podľa miestnych obyvateľov došlo v oblasti približne od polnoci miestneho času k najmenej trom zosuvom pôdy. Pri jednom z nich masa bahna zničila most. Niektorí ľudia pritom uviazli v troskách a ďalších zrejme odniesol prúd rieky. Mnohé obydlia sú zničené.



Štátna ministerka zdravotníctva Veena Georgeová uviedla, že viac než 70 ľudí utrpelo zranenia a denník Indian Express napísal, že bližšie nešpecifikované množstvo ľudí pravdepodobne odniesla rieka Čalijar.



Záchranné práce sťažuje nedostupný terén a pokračujúce zlé počasie. Na miesto boli vyslané vrtuľníky aj vojaci.



Armáda okrem záchranných prác buduje aj dočasný most, aby tak nahradila chýbajúce cestné spojenie.



Monzúnové dažde v celom regióne od júna do septembra poskytujú úľavu od letných horúčav a majú zásadný význam pre doplnenie zásob vody. Sú životne dôležité pre poľnohospodárstvo, a tým aj pre živobytie miliónov poľnohospodárov a potravinovú bezpečnosť takmer dvoch miliárd ľudí v južnej Ázii.



Prinášajú však aj škody v podobe zosuvov pôdy a povodní. Počet smrteľných povodní a zosuvov pôdy sa v posledných rokoch zvýšil a odborníci tvrdia, že zmena klímy tento problém ešte zhoršuje.



Kérala je náchylná na silné dažde a záplavy, pričom pri jednej z najhorších povodní v roku 2018 zahynulo takmer 400 ľudí.