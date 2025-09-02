< sekcia Zahraničie
Pri zosuvoch pôdy v Sudáne zahynulo podľa všetkého vyše 1000 ľudí
Sudánska občianska vojna pokračuje už tretí rok a v krajine spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz vo svete. V niektorých častiach Dárfúru bol už vyhlásený hladomor.
Autor TASR
Chartúm 2. septembra (TASR) - Rozsiahle zosuvy pôdy na západe Sudánu v oblasti Dárfúr si už vyžiadali najmenej 1000 životov, vyhlásilo v pondelok neskoro večer hnutie spravujúce túto oblasť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K zosuvom došlo v nedeľu po niekoľkých dňoch intenzívnych dažďov, ktoré zasiahli dedinu Tarasin v pohorí Džabal Marra, uviedlo Sudánske oslobodzovacie hnutie/armáda (SLM/SLA). „Počiatočné informácie naznačujú, že zahynuli všetci obyvatelia obce okrem jedného, pričom podľa odhadov ide o vyše tisíc osôb,“ upresnilo.
Rozsiahle zosuvy úplne zničili dedinu a časť regiónu známeho pestovaním citrusov. SLM/SLA sa obrátilo na Organizáciu Spojených národov a ďalšie humanitárne organizácie so žiadosťou o pomoc pri vyzdvihovaní tiel.
Sudánska občianska vojna pokračuje už tretí rok a v krajine spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz vo svete. V niektorých častiach Dárfúru bol už vyhlásený hladomor. Od marca, kedy armáda prevzala kontrolu nad hlavným mestom Chartúm, sa zintenzívnili aj boje v Dárfúre.
