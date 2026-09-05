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Pri zrážkach medzi húsíami a vládnymi silami zahynulo vyše 60 ľudí
Lekársky zdroj v meste Taizz, ktoré je pod kontrolou vlády, uviedol, že pri raketovom útoku zahynulo šesť civilistov cestujúcich autobusom a ďalších sedem utrpelo zranenia.
Autor TASR
Saná 5. septembra (TASR) - Zrážky medzi jemenskými vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou a jemenskými povstalcami húsíami zahynulo v sobotu viac než 60 ľudí vrátane civilistov. Pre agentúru AFP to uviedli zdravotnícke a vojenské zdroje, píše TASR.
Podľa troch jemenských vojenských zdrojov zahynulo počas niekoľkohodinových bojov na juhozápade krajiny 26 vojakov, zatiaľ čo lekárske a vojenské zdroje z radov húsíov podporovaných Iránom uviedli, že zahynulo 31 povstaleckých bojovníkov.
Lekársky zdroj v meste Taizz, ktoré je pod kontrolou vlády, uviedol, že pri raketovom útoku zahynulo šesť civilistov cestujúcich autobusom a ďalších sedem utrpelo zranenia.
Vládny predstaviteľ pripísal útok na autobus smerujúci z mesta Taizz do Adenu, sídla medzinárodne uznávanej jemenskej vlády, húsíom.
Vojenský dôstojník uviedol, že „nasledujúce hodiny budú rozhodujúce“ po tom, čo húsíovia deň predtým obsadili pozície v blízkosti mesta. Podľa údajov agentúry AFP, zozbieraných z viacerých zdrojov, si boje v piatok vyžiadali 129 obetí.
Dodal, že z Adenu prichádzajú posily v reakcii na ofenzívu povstalcov, ktorej cieľom je odrezať kľúčové prístavné mesto Mokka, ktoré je už týždne pod paľbou, od ostatných oblastí pod správou vlády a postúpiť smerom k oblastiam hraničiacim so strategickým prielivom Báb el-Mandeb.
Keďže Irán uzavrel Hormuzský prieliv pre komerčnú lodnú dopravu, úžina Báb el-Mandeb nadobudla na dôležitosti ako tranzitná trasa pre vývoz ropy zo Saudskej Arábie, najväčšieho svetového vývozcu surovej ropy.
Vojenský predstaviteľ v sobotu pre francúzsku agentúru uviedol, že tri letecké údery Saudskej Arábie, kľúčového podporovateľa jemenskej vlády, boli namierené na pozície, ktoré húsíovia nedávno obsadili v meste Taiz.
Jemen už viac ako desať rokov sužuje občiansky konflikt. V júli sa stal ďalšou krajinou, ktorá bola zatiahnutá do vojny na Blízkom východe potom, keď húsíovia porušili prímerie z roku 2022 s vládou podporovanou Saudskou Arábiou, pripomenula AFP.
Podľa troch jemenských vojenských zdrojov zahynulo počas niekoľkohodinových bojov na juhozápade krajiny 26 vojakov, zatiaľ čo lekárske a vojenské zdroje z radov húsíov podporovaných Iránom uviedli, že zahynulo 31 povstaleckých bojovníkov.
Lekársky zdroj v meste Taizz, ktoré je pod kontrolou vlády, uviedol, že pri raketovom útoku zahynulo šesť civilistov cestujúcich autobusom a ďalších sedem utrpelo zranenia.
Vládny predstaviteľ pripísal útok na autobus smerujúci z mesta Taizz do Adenu, sídla medzinárodne uznávanej jemenskej vlády, húsíom.
Vojenský dôstojník uviedol, že „nasledujúce hodiny budú rozhodujúce“ po tom, čo húsíovia deň predtým obsadili pozície v blízkosti mesta. Podľa údajov agentúry AFP, zozbieraných z viacerých zdrojov, si boje v piatok vyžiadali 129 obetí.
Dodal, že z Adenu prichádzajú posily v reakcii na ofenzívu povstalcov, ktorej cieľom je odrezať kľúčové prístavné mesto Mokka, ktoré je už týždne pod paľbou, od ostatných oblastí pod správou vlády a postúpiť smerom k oblastiam hraničiacim so strategickým prielivom Báb el-Mandeb.
Keďže Irán uzavrel Hormuzský prieliv pre komerčnú lodnú dopravu, úžina Báb el-Mandeb nadobudla na dôležitosti ako tranzitná trasa pre vývoz ropy zo Saudskej Arábie, najväčšieho svetového vývozcu surovej ropy.
Vojenský predstaviteľ v sobotu pre francúzsku agentúru uviedol, že tri letecké údery Saudskej Arábie, kľúčového podporovateľa jemenskej vlády, boli namierené na pozície, ktoré húsíovia nedávno obsadili v meste Taiz.
Jemen už viac ako desať rokov sužuje občiansky konflikt. V júli sa stal ďalšou krajinou, ktorá bola zatiahnutá do vojny na Blízkom východe potom, keď húsíovia porušili prímerie z roku 2022 s vládou podporovanou Saudskou Arábiou, pripomenula AFP.