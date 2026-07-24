Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. júl 2026Meniny má Vladimír
< sekcia Zahraničie

Pri zrážkach na Západnom brehu zahynuli Palestínčania aj Izraelčan

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít zase informovala, že pri zrážkach zahynul aj 30-ročný Izraelčan.

Autor TASR
Jeruzalem 24. júla (TASR) - Na severe Západného brehu Jordánu boli počas násilností zabití štyria Palestínčania a jeden Izraelčan, informovali v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva a izraelské záchranné služby. Premiér Izraela Benjamin Netanjahu v reakcii na tieto správy prisľúbil tvrdú odpoveď, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Štyria ľudia boli zabití a štyria ďalší utrpeli zranenia vrátane troch v kritickom stave,“ oznámil palestínsky rezort zdravotníctva.

Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít zase informovala, že pri zrážkach zahynul aj 30-ročný Izraelčan. Dve ďalšie osoby so strelnými zraneniami evakuovali vrtuľníkom, pričom jedna z nich bola v vážnom stave.

Izraelská armáda uviedla, že v oblasti odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Podľa armády sa útočníci zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov. Po útočníkoch údajne stále pátra.

Netanjahu v oficiálnom stanovisku potvrdil, že sa stretne s poprednými bezpečnostnými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať reakciu. „Budeme konať s plnou silou proti teroristom a tým, ktorí ich organizujú a podporujú, a nedovolíme, aby sa terorizmus v Judei a Samárii opäť uchytil,“ vyhlásil premiér.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac ako 500.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Všetky osady Izraela v tejto oblasti sú podľa medzinárodného práva nelegálne, zdôrazňuje AFP.

Násilie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.

Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo odvtedy pri izraelských útokoch v tomto regióne zabitých najmenej 1094 Palestínčanov. Izrael za rovnaké obdobie hlási najmenej 47 obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl aj civilistov.
.

Neprehliadnite

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

ALFÖLDY: Nikto nie je v tímovom športe viac ako kolektív

ZRÚTIL SA ARMÁDNY VRTUĽNÍK: Jeden vojak zomrel, štyria sú zranení

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu