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Pri zrážkach na Západnom brehu zahynuli Palestínčania aj Izraelčan
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít zase informovala, že pri zrážkach zahynul aj 30-ročný Izraelčan.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júla (TASR) - Na severe Západného brehu Jordánu boli počas násilností zabití štyria Palestínčania a jeden Izraelčan, informovali v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva a izraelské záchranné služby. Premiér Izraela Benjamin Netanjahu v reakcii na tieto správy prisľúbil tvrdú odpoveď, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Štyria ľudia boli zabití a štyria ďalší utrpeli zranenia vrátane troch v kritickom stave,“ oznámil palestínsky rezort zdravotníctva.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít zase informovala, že pri zrážkach zahynul aj 30-ročný Izraelčan. Dve ďalšie osoby so strelnými zraneniami evakuovali vrtuľníkom, pričom jedna z nich bola v vážnom stave.
Izraelská armáda uviedla, že v oblasti odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Podľa armády sa útočníci zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov. Po útočníkoch údajne stále pátra.
Netanjahu v oficiálnom stanovisku potvrdil, že sa stretne s poprednými bezpečnostnými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať reakciu. „Budeme konať s plnou silou proti teroristom a tým, ktorí ich organizujú a podporujú, a nedovolíme, aby sa terorizmus v Judei a Samárii opäť uchytil,“ vyhlásil premiér.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac ako 500.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Všetky osady Izraela v tejto oblasti sú podľa medzinárodného práva nelegálne, zdôrazňuje AFP.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo odvtedy pri izraelských útokoch v tomto regióne zabitých najmenej 1094 Palestínčanov. Izrael za rovnaké obdobie hlási najmenej 47 obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl aj civilistov.
„Štyria ľudia boli zabití a štyria ďalší utrpeli zranenia vrátane troch v kritickom stave,“ oznámil palestínsky rezort zdravotníctva.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít zase informovala, že pri zrážkach zahynul aj 30-ročný Izraelčan. Dve ďalšie osoby so strelnými zraneniami evakuovali vrtuľníkom, pričom jedna z nich bola v vážnom stave.
Izraelská armáda uviedla, že v oblasti odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Podľa armády sa útočníci zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov. Po útočníkoch údajne stále pátra.
Netanjahu v oficiálnom stanovisku potvrdil, že sa stretne s poprednými bezpečnostnými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať reakciu. „Budeme konať s plnou silou proti teroristom a tým, ktorí ich organizujú a podporujú, a nedovolíme, aby sa terorizmus v Judei a Samárii opäť uchytil,“ vyhlásil premiér.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac ako 500.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Všetky osady Izraela v tejto oblasti sú podľa medzinárodného práva nelegálne, zdôrazňuje AFP.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo odvtedy pri izraelských útokoch v tomto regióne zabitých najmenej 1094 Palestínčanov. Izrael za rovnaké obdobie hlási najmenej 47 obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl aj civilistov.