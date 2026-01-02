Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri zrážkach počas protestov v Iráne zahynulo najmenej sedem ľudí

Na snímke demonštranti počas protestu v Teheráne v pondelok 29. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny.

Autor TASR
Teherán 2. januára (TASR) - Najmenej sedem ľudí prišlo o život pri zrážkach protestujúcich a bezpečnostných síl v Iráne, kde vo štvrtok pokračovali piaty deň po sebe protivládne demonštrácie. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Troch „výtržníkov“ zabili, keď sa pokúsili vstúpiť do policajnej stanice v provincii Lorestán, uviedla polooficiálna tlačová agentúra Fars. Zranenia podľa nej utrpelo 17 ľudí. Videá na sociálnych sieťach, ktoré nebolo možné nezávisle overiť, ukazovali zamaskovaných ľudí podpaľujúcich autá a hádžucich kamene v meste Azna, pričom v pozadí bolo počuť streľbu.

Počas demonštrácií od nedele dosiaľ podľa štátnych médií zadržali desiatky ľudí. Prezident Masúd Pezeškiján medzitým počas návštevy jednej z provincií, kde sa konali protesty, priznal omyly svojej vlády a žiadal dialóg.

Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. Protesty začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa však rozšírili do iných oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
