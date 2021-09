Pri zrážkach polície s odporcami očkovania sa zranili štyria policajti

Londýn 3. septembra (TASR) - V britskej metropole Londýn došlo v piatok k zrážkam polície s demonštrantmi, ktorí nesúhlasia s očkovaním proti koronavírusu. Tí sa snažili vtrhnúť do sídla britského Regulačného úradu pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA). Zranení boli štyria príslušníci polície, informovala agentúra AFP.



Videá z protestov zachytávajú, ako sa demonštranti snažia preraziť policajné kordóny pred budovou MHRA – inštitúcie, ktorá ako prvá na svete schválila vlani v decembri používanie vakcíny proti koronavírusu.



Do budovy sa pritom odporcovia očkovania snažili dostať niekoľko dní po tom, ako počas predchádzajúceho protestu vtrhli do sídla britskej televíznej a produkčnej spoločnosti Independent Television News (ITN).



Niekoľko desiatok demonštrantov bez rúšok na tvári skandovalo, že prišli "ochrániť ďalšie generácie". Neskôr v priebehu protestov sa začali presúvať smerom k centru mesta, kde sa zhromaždili pred budovou vedeckého múzea. Na tomto mieste malo následne prísť k zrážkam s príslušníkmi polície.



"Niekoľko demonštrantov sa správalo násilnícky. Počas zrážok sa zranili štyria naši policajti," uviedla Metropolitná polícia, ktorá zároveň dodala, že takéto správanie je neprijateľné.



Aj napriek protestom Briti naďalej pokračujú v úspešnej očkovacej kampani. Plne zaočkované sú v Spojenom kráľovstve už viac ako tri štvrtiny dospelého obyvateľstva.



Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) však v piatok oznámil, že neodporučí očkovanie zdravých 12- až 15-ročných detí proti koronavírusu. Prínosy by podľa výboru boli "príliš malé". V prípade tejto vekovej kategórie vakcínu odobril len pre osoby so zdravotnými ťažkosťami. Výbor JCVI začiatkom augusta odporučil očkovanie pre vekovú kategóriu 16- a 17-ročných.