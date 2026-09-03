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V Jemene zomrelo 13 členov vládnych jednotiek
Agentúra uviedla, že dochádza k „neustálej eskalácii“ zo strany húsíov na viacerých bojových frontoch západne od Taizzu a pozdĺž západného pobrežia.
Autor TASR
Saná 3. septembra (TASR) - Pri zrážkach s jemenskými povstalcami húsíami vo štvrtok prišlo o život 13 príslušníkov vládnych jednotiek. Pre agentúru AFP to povedal vojenský zdroj, podľa ktorého sa Iránom podporovaná povstalecká skupina snažila postúpiť k oblastiam hraničiacim so strategickým prielivov Báb el-Mandeb, píše TASR.
Húsíovia podľa zdroja spustili rozsiahlu ofenzívu pozdĺž frontových línií na západnom pobreží Červeného mora s cieľom posunúť sa smerom k prielivu a do oblastí ovládaných vládnymi silami. „Podľa prvotnej bilancie zahynulo 13 príslušníkov vládnych jednotiek vrátane dvoch dôstojníkov,“ uviedol zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.
Ďalší nemenovaný vojenský zdroj tvrdí, že väčšina týchto obetí sa nachádzala na fronte medzi pobrežným mestom Mokka, ktoré je pod kontrolou vlády, a vnútrozemským mestom Taizz. Ostatní zahynuli pri zrážkach neďaleko pobrežia Červeného mora.
Povstalci sa podľa neho snažili prerušiť trasu spájajúcu Mokku a Taizz, aby odrezali toto prístavné mesto, ktoré je v uplynulom mesiaci cieľom neutíchajúcich útokov.
O „tvrdých bojoch“ medzi vládnymi jednotkami a povstalcami informovala aj jemenská tlačová agentúra Saba. Boje podľa nej prebiehali západne od mesta Taizz a húsíovia podnikli raketové a dronové údery.
Agentúra uviedla, že dochádza k „neustálej eskalácii“ zo strany húsíov na viacerých bojových frontoch západne od Taizzu a pozdĺž západného pobrežia.
Príslušník vládnych jednotiek v Mokke pre AFP povedal, že jeho muži bojujú s cieľom odraziť „masívnu ofenzívu húsíov“. Dodal, že sa im tiež podarilo zmariť útok dvoch člnov s nastraženými výbušninami, ktoré explodovali v blízkosti prístavu.
Jemenský minister informácií v auguste pre AFP povedal, že húsíovia plánujú obsadiť územie pozdĺž prielivu Báb el-Mandeb, čo by im umožnilo ďalej ohrozovať túto kľúčovú námornú trasu. Povstalci už v júli vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy.
Povstalci nekontrolujú pobrežné oblasti hraničiace s týmto prielivom, ale ovládajú kľúčové prístavné mesta Hudajdá severne od mesta Mokka a opakovane útočia na saudskoarabské lode v Červenom mori.
Húsíovia podľa zdroja spustili rozsiahlu ofenzívu pozdĺž frontových línií na západnom pobreží Červeného mora s cieľom posunúť sa smerom k prielivu a do oblastí ovládaných vládnymi silami. „Podľa prvotnej bilancie zahynulo 13 príslušníkov vládnych jednotiek vrátane dvoch dôstojníkov,“ uviedol zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.
Ďalší nemenovaný vojenský zdroj tvrdí, že väčšina týchto obetí sa nachádzala na fronte medzi pobrežným mestom Mokka, ktoré je pod kontrolou vlády, a vnútrozemským mestom Taizz. Ostatní zahynuli pri zrážkach neďaleko pobrežia Červeného mora.
Povstalci sa podľa neho snažili prerušiť trasu spájajúcu Mokku a Taizz, aby odrezali toto prístavné mesto, ktoré je v uplynulom mesiaci cieľom neutíchajúcich útokov.
O „tvrdých bojoch“ medzi vládnymi jednotkami a povstalcami informovala aj jemenská tlačová agentúra Saba. Boje podľa nej prebiehali západne od mesta Taizz a húsíovia podnikli raketové a dronové údery.
Agentúra uviedla, že dochádza k „neustálej eskalácii“ zo strany húsíov na viacerých bojových frontoch západne od Taizzu a pozdĺž západného pobrežia.
Príslušník vládnych jednotiek v Mokke pre AFP povedal, že jeho muži bojujú s cieľom odraziť „masívnu ofenzívu húsíov“. Dodal, že sa im tiež podarilo zmariť útok dvoch člnov s nastraženými výbušninami, ktoré explodovali v blízkosti prístavu.
Jemenský minister informácií v auguste pre AFP povedal, že húsíovia plánujú obsadiť územie pozdĺž prielivu Báb el-Mandeb, čo by im umožnilo ďalej ohrozovať túto kľúčovú námornú trasu. Povstalci už v júli vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy.
Povstalci nekontrolujú pobrežné oblasti hraničiace s týmto prielivom, ale ovládajú kľúčové prístavné mesta Hudajdá severne od mesta Mokka a opakovane útočia na saudskoarabské lode v Červenom mori.