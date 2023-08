Pri zrážkach v Sýrii zomrel vodca Islamského štátu

Bejrút 3. augusta (TASR) - Pri potýčkach medzi džihádistickými skupinami na severozápade Sýrie zahynul vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Husajn Husajní Kurajší. Oznámila to vo štvrtok IS spolu s menom nového vodcu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kurajší zahynul pri priamej potýčke s džihádistickou skupinou Tahrír al-Šám v provincii Idlib, uviedol hovorca IS na sociálnej sieti Telegram. Nešpecifikoval, kedy presne líder extrémistickej skupiny zomrel.



Zároveň oznámil meno nového, v poradí už piateho vodcu - abú Hafsan Hášimí Kurajší.



IS vyhlásil v júni 2014 kalifát po dobytí rozsiahleho územia v Sýrii a Iraku. Pod vlnou novej ofenzívy sa však tento samozvaný kalifát o niekoľko rokov rozpadol. IS bol v Iraku porazený v roku 2017 a v Sýrii dva roky neskôr, no bunky tejto organizácie stále podnikajú útoky v oboch týchto krajinách, uvádza AFP.



Smrť predchádzajúceho vodcu abú Hasana Hášimího Kurajšího oznámil IS vlani v novembri. Jeho predchodca abú Ibráhím Hášimí Kurajší zomrel vlani vo februári pri zásahu USA v provincii Idlib. Prvý vodca kalifátu IS abú Bakr Baghdádí bol taktiež zabitý v provincii Idlib v októbri v roku 2019.