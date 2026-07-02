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Pri zrážkach v západnom Iráne zahynulo šesť kurdských bojovníkov
Kurdská menšina žije najmä na západe Iránu. Často čelí diskriminácii a niektoré ozbrojené skupiny, ako Kómala alebo PDKI bojujú proti iránskemu režimu.
Autor TASR
Bagdad 2. júla (TASR) - Exilová Demokratická strana iránskeho Kurdistanu (PDKI) vo štvrtok oznámila, že šesť jej bojovníkov zahynulo pri zrážkach s Revolučnými gardami (IRGC) v západnom Iráne neďaleko hraníc s irackým Kurdistanom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Šiesti pešmergovia padli ako mučeníci“ v bojoch v stredu večer v oblasti vzdialenej tri kilometre od mesta Píránšahr, uviedla strana PDKI na platforme X s odkazom na vlastné ozbrojené zložky.
PDKI je jednou z viacerých povstaleckých skupín v autonómnej oblasti irackého Kurdistanu, ktoré pôsobia aj v západnom Iráne, kde žije kurdská väčšina vrátane Píránšahru.
Počas vojny na Blízkom východe Irán opakovane útočil na tieto skupiny v irackom Kurdistane. Označuje ich za teroristické organizácie a obviňuje ich, že slúžia záujmom Západu alebo Izraela.
Na začiatku vojny správy médií naznačovali, že iránske kurdské skupiny by mohli spolupracovať s USA, Teherán však pohrozil, že zaútočí na „všetky zariadenia“ v irackom Kurdistane, ak militanti prekročia hranicu.
Kurdská menšina žije najmä na západe Iránu. Často čelí diskriminácii a niektoré ozbrojené skupiny, ako Kómala alebo PDKI bojujú proti iránskemu režimu.
„Šiesti pešmergovia padli ako mučeníci“ v bojoch v stredu večer v oblasti vzdialenej tri kilometre od mesta Píránšahr, uviedla strana PDKI na platforme X s odkazom na vlastné ozbrojené zložky.
PDKI je jednou z viacerých povstaleckých skupín v autonómnej oblasti irackého Kurdistanu, ktoré pôsobia aj v západnom Iráne, kde žije kurdská väčšina vrátane Píránšahru.
Počas vojny na Blízkom východe Irán opakovane útočil na tieto skupiny v irackom Kurdistane. Označuje ich za teroristické organizácie a obviňuje ich, že slúžia záujmom Západu alebo Izraela.
Na začiatku vojny správy médií naznačovali, že iránske kurdské skupiny by mohli spolupracovať s USA, Teherán však pohrozil, že zaútočí na „všetky zariadenia“ v irackom Kurdistane, ak militanti prekročia hranicu.
Kurdská menšina žije najmä na západe Iránu. Často čelí diskriminácii a niektoré ozbrojené skupiny, ako Kómala alebo PDKI bojujú proti iránskemu režimu.