Pri zrážke auta s vlakom v Maďarsku zomrelo najmenej päť ľudí

Budapešť 5. apríla (TASR) - Zrážka malého nákladného auta s osobným vlakom v utorok ráno v obci Mindszent v juhomaďarskej Čongrádsko-čanádskej župe si vyžiadala najmenej päť obetí na životoch a viacerých zranených. Po náraze sa motorový vlak vykoľajil a prevrátil do priekopy, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server tenyek.hu.



Nehoda sa stala krátko pred 07.00 h. Malé nákladné auto vošlo na železničné priecestie, kde sa zrazilo s osobným vlakom smerujúcim z mesta Szentes do Hódmezővásárhelyu. Obe tieto mestá sa nachádzajú v Čongrádsko-čanádskej župe na juhu krajiny.



Do záchranárskej akcie nasadili hasičov z Hódmezővásárhelyu, Szentesu a Segedína, niekoľko sanitiek i záchranársky vrtuľník.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)