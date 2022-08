Pri zrážke autobusu s cisternou v Pakistane zahynulo 20 ľudí

Záchranári prevážajú telo obete autobusovej nehody do nemocnice v pakistanskom Multane, v utorok 16. augusta 2022. Foto: TASR / AP

Islamabád 16. augusta (TASR) - Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri utorkovej dopravnej nehode na východe Pakistanu, keď autobus vrazil do cisternového vozidla a následne sa vznietil. TASR správu prevzala z agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie miestnej polície a záchranných zložiek.Incident sa odohral krátko pred svitaním v provincii Pandžáb. Autobus mal namierené z mesta Láhaur do prístavného mesta Karáči. Podľa jedného miestneho predstaviteľa nehodu spôsobila nedbalosť vodiča autobusu, ktorý pri zrážke tiež prišiel o život.Najmenej šesť osôb sa nachádza v kritickom stave v nemocnici. Telá niektorých obetí boli spálené do takej miery, že na ich identifikáciu bude potrebné vykonať testy DNA.Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyjadril sústrasť pozostalým obetí nehody a vyzval zdravotníkov, aby sa o zranených čo najlepšie postarali.Smrteľné dopravné nehody sú v Pakistane pomerne časté, k čomu podľa AP prispieva zlý stav cestnej infraštruktúry, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky či nedostatočná údržba vozidiel.