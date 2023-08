Pri zrážke autobusu s dodávkou v Pakistane zahynulo 18 ľudí

Islamabad 20. augusta (TASR) - Najmenej 18 ľudí uhorelo v noci na nedeľu na východe Pakistanu po zrážke autobusu s dodávkou, ktorá prevážala naftu a benzín. Uviedli to miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nehoda sa odohrala v nedeľu približne o 4.30 h miestneho času na diaľnici neďaleko mesta Faisalabad v pakistanskej provincii Pandžáb, keď autobus narazil do dodávky zaparkovanej na krajnici vozovky.



"V priebehu piatich minút celý autobus zachvátili plamene. Osemnásť ľudí uhorelo zaživa, zatiaľ čo ďalších 16 utrpelo zranenia, z toho štyria vážne," povedal predstaviteľ miestnej polície. Podľa jeho slov sa zdá, že vodič autobusu zaspal.



Autobus, v ktorom sa viezlo viac ako 40 ľudí, mieril do pakistanskej metropoly Islamabad, napísala agentúra AP. Podľa miestnej polície sú medzi obeťami šoféri oboch vozidiel.



V Pakistane dochádza k tragickým dopravným nehodám pomerne často v dôsledku chabej cestnej infraštruktúry a nerešpektovania dopravných predpisov.