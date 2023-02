Pri zrážke autobusu s minibusom v Paname zahynulo najmenej 33 ľudí

Panama 15. februára (TASR) - Najmenej 33 ľudí zahynulo v Paname pri stredajšej zrážke autobusu s migrantami s minibusom, uviedli miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nehoda sa stala v skorých ranných hodinách v okrese Gualaca, ktorý leží vo východnej provincii Chiriquí. Panamský prezident Laurentino Cortizo najskôr oznámil, že zomrelo 15 ľudí. Riaditeľka panamského migračného úradu Samira Gozaineová neskôr údaj o počte obetí zvýšila na najmenej 33.



Autobus v čase nehody prevážal 66 ľudí vrátane šoféra a jeho asistenta, uviedla panamská polícia. Údaje o počte zranených, či občianskej príslušnosti obetí zatiaľ nezverejnila.



Podľa miestnych médií niekoľko zranených previezli do nemocnice v meste David, hlavnom meste provincie Chiriquí.



Autobus prevážal migrantov z provincie Darién, ktorá na východe Panamy hraničí s Kolumbiou, do Kostariky. Odtiaľ mali migranti cestovať ďalej až do USA.



Vlani prešlo cez Panamu na ceste do Spojených štátov rekordných 248.000 nelegálnych migrantov. Ako vyplýva z dát panamského migračného úradu, viac ako polovicu tvorili občania Venezuely.