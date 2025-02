Pri zrážke autobusu s nákladným autom zahynulo najmenej 38 ľudí

Mexiko 12. februára (TASR) - Pri zrážke autobusu s nákladným autom v juhomexickom zväzovom štáte Campeche v sobotu zahynulo minimálne 38 ľudí. Autobus mieril zo štátu Tabasco do plážového letoviska Cancún. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Havária spôsobilo nákladné auto, ktoré vybočilo zo svojho jazdného pruhu a narazilo do autobusu v protismere. Obe vozidlá sa vznietili a zhoreli do tla. Zachránilo sa iba deväť ľudí.



Štátny prokurátor Jackson Villacis uviedol, že dve obete cestovali v nákladom aute a 36 v autobuse. Podľa Villacisa rodiny obetí tvrdia, že v autobuse mali byť ešte štyria ďalší ľudia. Ich telá sa však zatiaľ nenašli.



V Mexiku v posledných rokoch stúpla miera nehôd nákladných áut najmä pre nedostatočnú údržbu vozoviek a vodičov, ktorí šoférujú bezohľadne alebo sú prepracovaní.



Pri inej nehode v susednej Guatemale autobus v pondelok prerazil zvodidlá a zrútil sa do rokliny. Pri tejto nehode zahynulo 54 ľudí.