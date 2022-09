Pri zrážke autobusu s nákladným vozidlom v Iraku zahynulo 11 osôb

Bagdad 11. septembra (TASR) - Najmenej 11 iránskych pútnikov zahynulo v nedeľu v Iraku pri zrážke nákladného vozidla s autobusom, ktorý smeroval do irackého posvätného mesta Karbalá. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Cisternové vozidlo sa zrazilo s autobusom na diaľnici asi 100 kilometrov južne od irackej metropoly Bagdad, uviedla miestna polícia.



Milióny šiitských pútnikov z rôznych krajín putujú do mesta Karbalá pri príležitosti sviatku arbaín, ktorý pripadá na 40. deň po výročí zabitia imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda, v bitke pri Karbalá v roku 680. Arbaín v Iraku tento rok pripadá na sobotu 17. septembra, no mnoho veriacich začína svoju púť skôr, aby navštívili niekoľko svätýň v krajine.