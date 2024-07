Pri zrážke kamióna s autobusom v Bolívii prišlo o život asi 16 ľudí

La Paz 20. júla (TASR) - Najmenej 16 osôb prišlo o život a 14 utrpelo zranenia v sobotu pri zrážke nákladného vozidla a autobusu na západe Bolívie na ceste vedúcej do Čile. TASR informuje podľa agentúr AFP a EFE.



"Kamión, ktorý sa vracal do Bolívie, narazil do autobusu medzištátnej dopravy spoločnosti Nordic Buss, ktorý smeroval do Čile," uviedol šéf oddelenia pre nehody z úradu pre dopravu, prepravu a cestnú bezpečnosť Nilo Torrico. Dodal, že vodič kamióna so svojím vozidlom vošiel do protismeru, čo zapríčinilo zrážku.



Zranenia utrpelo sedem mužov a sedem žien. Išlo prevažne o zlomeniny a odreniny rôznych častí tela. Zranených previezli do nemocnice v meste El Alto, ktoré sa nachádza neďaleko hlavného mesta krajiny La Paz.



Vodiť kamióna prišiel o život. Polícia však preveruje jeho totožnosť z dôvodu podozrení, že jeho vozidlo do Bolívie prevážalo nezákonný tovar, píše EFE.



Agentúra dodáva, že pri dopravných nehodách zomrie v Bolívii ročne približne 1400 osôb a okolo 40.000 utrpí zranenia.