Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Zahraničie

Pri zrážke rýchlovlaku TGV s kamiónom zahynul rušňovodič

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lille 7. apríla (TASR) — Rušňovodič prišiel o život a 27 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vysokorýchlostného vlaku TGV s prívesom armádneho nákladného auta, ku ktorej došlo v utorok ráno okolo siedmej hodiny v severofrancúzskom departemente Pas-de-Calais. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka Le Figaro.

Francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot na platforme X uviedol, že na miesto nehody mieri s generálnym riaditeľom národnej železničnej spoločnosti SNCF Jeanom Castexom.

K nehode došlo zo zatiaľ neznámych príčin na železničnom priecestí medzi mestami Béthune a Lens. Spoločnosť SNCF uviedla, že železničná doprava na tejto trati bude pozastavená minimálne do neskorých večerných hodín.

Predstaviteľ SNCF pre stanicu France Info potvrdil, že vlak TGV smeroval z Dunkerque do Paríža a viezol 243 cestujúcich.

Vo Francúzsku sú vážne nehody na vysokorýchlostných železničných tratiach v porovnaní s tradičnými zriedkavé, poznamenala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti