Pri zrážke rýchlovlaku TGV s kamiónom zahynul rušňovodič
K nehode došlo zo zatiaľ neznámych príčin na železničnom priecestí medzi mestami Béthune a Lens.
Autor TASR
Lille 7. apríla (TASR) — Rušňovodič prišiel o život a 27 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vysokorýchlostného vlaku TGV s prívesom armádneho nákladného auta, ku ktorej došlo v utorok ráno okolo siedmej hodiny v severofrancúzskom departemente Pas-de-Calais. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka Le Figaro.
Francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot na platforme X uviedol, že na miesto nehody mieri s generálnym riaditeľom národnej železničnej spoločnosti SNCF Jeanom Castexom.
K nehode došlo zo zatiaľ neznámych príčin na železničnom priecestí medzi mestami Béthune a Lens. Spoločnosť SNCF uviedla, že železničná doprava na tejto trati bude pozastavená minimálne do neskorých večerných hodín.
Predstaviteľ SNCF pre stanicu France Info potvrdil, že vlak TGV smeroval z Dunkerque do Paríža a viezol 243 cestujúcich.
Vo Francúzsku sú vážne nehody na vysokorýchlostných železničných tratiach v porovnaní s tradičnými zriedkavé, poznamenala agentúra AFP.
