Pri zrážke ťahača s autobusom zahynulo v Kanade najmenej 15 ľudí

Toronto 16. júna (TASR) - Prinajmenšom 15 ľudí prišlo o život pri zrážke ťahača s autobusom prevážajúcim najmä dôchodcov, ku ktorej došlo vo štvrtok na križovatke v kanadskej provincii Manitoba. Ďalších desať osôb utrpelo zranenia. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V autobuse sa podľa vyjadrenia Roba Hilla z Kráľovskej kanadskej jazdnej polície nachádzalo približne 25 ľudí. Pätnásť osôb bolo prehlásených za mŕtvych, zatiaľ čo desať ďalších previezli s rôznymi zraneniami do nemocníc.



Polícia informovala, že vodiči oboch vozidiel nehodu prežili. Zároveň odmietla uviesť, kto bol za zrážku zrejme zodpovedný.



Nehoda je považovaná za jednu z najtragickejších dopravných nehôd, k akým v Kanade došlo v ostatných rokoch, uvádza agentúra Reuters. Stala sa na diaľničnej križovatke pri meste Carberry v juhozápadnej časti provincie Manitoba, ležiacom približne 170 kilometrov západne od provinčnej metropoly - mesta Winnipeg.



Podľa denníka Winnipeg Free Press cestovali obete autobusom do miestneho kasína. Miestne úrady informovali, že diaľnica bola uzavretá v oboch smeroch, a motoristov vyzvali, aby sa oblasti vyhli.



"Správy z Carberry v Manitobe sú neuveriteľne tragické," napísal na Twitteri kanadský premiér Justin Trudeau. Pozostalým po obetiach vyjadril sústrasť a podporu. "Neviem si ani predstaviť bolesť, ktorú cítia (pozostalí), no Kanaďania sú tu pre vás," dodal.