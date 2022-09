Pri zrážke vlakov v Chorvátsku zomreli 3 ľudia,vyše 10 osôb sa zranilo

Záhreb 10. septembra (TASR) - Najmenej troch mŕtvych a vyše desať zranených si v piatok v strednej časti Chorvátska vyžiadala zrážka osobného vlaku so stojacim nákladným vlakom.



K nehode došlo približne o 21.30 h pri meste Novska, ktoré leží neďaleko bosnianskych hraníc, informuje tlačová agentúra AP.



Zranených previezli do nemocníc, pričom niektorí majú vážne, ale nie život ohrozujúce zranenia. Záchranárom sťažuje prácu tma, predpokladá sa zvýšenie počtu obetí.



Na miesto nešťastia prišiel spolu s ďalšími vládnymi činiteľmi chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.



Príčina zrážky nebola bezprostredne jasná. V osobnom vlaku na lokálnej trati sa viezlo 13 ľudí, zatiaľ čo v nákladnom vlaku bol len rušňovodič. Medzi zranenými sú aj cudzinci.



Obe súpravy boli po zrážke vytlačené z koľajníc, uviedli príslušné úrady. Medzitým sa už začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo bolo príčinou tejto tragickej dopravnej nehody.



Tlačová agentúra HINA spresnila, že osobný vlak smeroval z mesta Vinkovci do mesta Novska.



Chorvátske médiá uviedli, že osobný vlak zrejme prešiel na červenú a narazil do nákladného vlaku, pričom jedna z vozňových súprav sa v dôsledku zrážky prevrátila na bok.