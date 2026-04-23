Pri zrážke vlakov v Dánsku utrpelo zranenia 17 ľudí
Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestom Hilleröd a obcou Kagerup zhruba 40 kilometrov od hlavného mesta.
Autor TASR,aktualizované
Kodaň 23. apríla (TASR) - Kolízia vlakov, ku ktorej došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách severne od dánskej metropoly Kodaň, si vyžiadala celkovo 17 zranených, uviedli miestne úrady. Štyria z nich sú podľa tlačovej agentúry Ritzau v kritickom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestom Hilleröd a obcou Kagerup zhruba 40 kilometrov od hlavného mesta. Príčina kolízie zatiaľ nie je známa.
Trať a jej okolie polícia uzavrela. Na mieste sa nachádza množstvo sanitiek, policajných a hasičských vozidiel. Zdroje spomedzi záchranných zložiek pre televíziu TV2 uviedli, že vlaky sa podľa všetkého „zrazili v relatívne vysokej rýchlosti“.
„Ide o dva lokálne vlaky, ktoré sa čelne zrazili,“ potvrdil agentúre Reuters aj jeden z hovorcov kodanského hasičského zboru s tým, že všetkých cestujúcich sa z vozňov podarilo vyslobodiť a nikto nezostal zakliesnený.
Starostka neďalekého mesta Gribskov Trine Egetvedová v príspevku na Facebooku uviedla, že niektorí zo zranených boli letecky prevezení do nemocnice. Ako dodala, k nehode došlo na miestnej železničnej trati, ktorú využíva mnoho obyvateľov Gribskova - zamestnancov a školákov.
Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestom Hilleröd a obcou Kagerup zhruba 40 kilometrov od hlavného mesta. Príčina kolízie zatiaľ nie je známa.
Trať a jej okolie polícia uzavrela. Na mieste sa nachádza množstvo sanitiek, policajných a hasičských vozidiel. Zdroje spomedzi záchranných zložiek pre televíziu TV2 uviedli, že vlaky sa podľa všetkého „zrazili v relatívne vysokej rýchlosti“.
„Ide o dva lokálne vlaky, ktoré sa čelne zrazili,“ potvrdil agentúre Reuters aj jeden z hovorcov kodanského hasičského zboru s tým, že všetkých cestujúcich sa z vozňov podarilo vyslobodiť a nikto nezostal zakliesnený.
Starostka neďalekého mesta Gribskov Trine Egetvedová v príspevku na Facebooku uviedla, že niektorí zo zranených boli letecky prevezení do nemocnice. Ako dodala, k nehode došlo na miestnej železničnej trati, ktorú využíva mnoho obyvateľov Gribskova - zamestnancov a školákov.