Pri zrážke vlakov zomrel rušňovodič a 35 ľudí utrpelo zranenia

TASR prináša výberovú chronológiu vlakových nešťastí v Českej republike (ČR) od roku 2015.

28. januára 2015

Dvanásť ľudí utrpelo zranenia pri železničnom nešťastí na severovýchode Čiech, kde osobný vlak narazil do kameňov spadnutých na trati. K nehode lokálneho vlaku došlo medzi obcami Poniklá a Hrabačov v okrese Semily.



22. júla 2015

Dvaja ľudia zahynuli pri zrážke vlaku Pendolino s nákladným automobilom pri meste Studénka v Moravskosliezskom kraji, okres Nový Jičín. Pri nehode utrpelo zranenia ďalších 25 ľudí.



5. júna 2017

Zranenia 17 ľudí si vyžiadala železničná nehoda v moravskom Přerove, kde rýchlik spoločnosti Leo Express nabehol do zarážadla na konci slepej koľaje.



3. mája 2018

Šesť ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch osobných vlakov, ku ktorej došlo v juhočeskom okrese Český Krumlov.



5. marca 2019

Na hlavnej železničnej stanici v Brne sa zrazili dva osobné vlaky. Pri zrážke utrpelo zranenia viac ako 20 osôb.



14. júla 2019

Štyria ľudia zahynuli na železničnom priecestí v Černožiciach pri Hradci Králové. Nachádzali sa v osobnom aute, ktoré vošlo do cesty zrýchlenému vlaku idúcemu z Trutnova do Hradca Králové.



14. júna 2020

Najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vlaku s autobusom, ku ktorej došlo na železničnom priecestí pri obci Struhařov v okrese Benešov.



7. júla 2020

Čelná zrážka dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary si vyžiadala dva životy a 24 zranených. K nehode došlo na jednokoľajovej trati medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink.

Praha 15. júla (TASR) - Zrážka vlakov, ku ktorej došlo v utorok večer v Stredočeskom kraji, si vyžiadala jednu ľudskú obeť a približne 35 zranených. O život prišiel rušňovodič jedného z vlakov, ktorého vytiahli z kabíny mŕtveho, informoval spravodajský server Novinky.cz.Hovorca stredočeských hasičov uviedol, že štyria z 35 zranených utrpeli ťažké zranenia a museli ich previezť do pražských nemocníc. Medzi zranenými je aj osem maloletých.Príčiny zrážky osobného a nákladného vlaku sa vyšetrujú, prvé informácie by mohli byť známe už v priebehu stredy.Na miesto nehody dorazil ešte počas noci minister dopravy ČR Karel Havlíček, ktorý naznačil, že nehodu mohla spôsobiť ľudská chyba. Trať, na ktorej ku zrážke došlo, je asi najlepšie zabezpečenou traťou v Česku, takže technika podľa ministra zrejme nezlyhala.Ako príčinu nehody možno podľa neho pravdepodobne vylúčiť aj prepracovanosť rušňovodiča, ktorý sa len nedávno vrátil z dovolenky. Podľa Havlíčka išlo o skúseného strojvodcu.Ku kolízii došlo krátko po pol desiatej pri meste Český Brod, na hlavnej železničnej trati medzi Prahou a Kolínom. Podľa prvých zistení osobný vlak CityElefant Českých dráh narazil do stojaceho poštového expresu dopravcu ČD Cargo, ktorý stál pred vjazdovým návestidlom.Obe súpravy sa do seba zaklinili. Osobný vlak sa po náraze vykoľajil a hasiči ho museli stabilizovať reťazami, aby sa neprevrátil. Zo zničenej kabíny osobného vlaku vyslobodzovali uviaznutého 40-ročného rušňovodiča, napokon ho však našli mŕtveho.Záchranári na mieste nočnej nehody inštalovali osvetľovacie balóny. Pri prevoze zranených pomáhali vrtuľníky leteckej záchrannej služby.Dopravu na trati minimálne do ranných hodín zastavili, vlaky jazdia po obchádzkovej trase.