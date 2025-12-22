< sekcia Zahraničie
Pri zrážke výletných lodí na Níle zomrela jedna Talianka
Na lodi boli desiatky talianskych turistov.
Autor TASR
Káhira/Rím 22. decembra (TASR) - Pri zrážke dvoch výletných lodí na rieke Níl v blízkosti Luxoru zahynula 47-ročná Talianka. V nedeľu to potvrdilo talianske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúry DPA a talianskeho denníka Il Sole 24 Ore.
Na lodi boli desiatky talianskych turistov, keď sa pravdepodobne zrazila s inou loďou v nedeľu krátko po 19.00 h miestneho času (18.00 h SEČ). Pri náraze boli zničené štyri kajuty.
Podľa predbežných správ žena pri zrážke spadla a utrpela smrteľné zranenia. Záchranárom sa ju už nepodarilo oživiť. Ostatní talianski turisti by mali byť v poriadku.
Predstavitelia talianskeho konzulátu sú v kontakte s manželom ženy ako aj s cestovnými kanceláriami, ktoré pomáhajú ostatným postihnutým talianskym pasažierom lode, potvrdila agentúra ANSA s odvolaním sa na taliansky rezort diplomacie.
Denník Il Sole 24 Ore s odvolaním sa na egyptské zdroje informoval, že žena pochádzala z mesta L'Aquila v strednom Taliansku. V Egypte cestovala aj so svojim manželom.
